  • 23.09.2026, 13:32:32
  • /
  • OTS0146

Seitner begrüßt Aktivpension: „Verbesserungen anerkennen – nicht immer alles schlechtreden“

NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner begrüßt den heutigen Beschluss des Nationalrats zur Aktivpension. Unverständlich sei für sie die Ablehnung der FPÖ.

St. Pölten (OTS) - 

„Während die Bundesregierung konkrete Entlastungen für Menschen umsetzt, die freiwillig weiterarbeiten wollen, sagt die FPÖ Nein. Das ist für mich nicht nachvollziehbar“, kritisiert NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner die Haltung der Freiheitlichen zum heutigen Beschluss des Nationalrats zur Aktivpension.

„Die Aktivpension ist ein wichtiger Schritt für alle Menschen, die nach Erreichen der Regelpension weiterhin arbeiten wollen und können. Wer freiwillig länger arbeitet, soll dafür entlastet werden“, betont Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Mit einem Steuerfreibetrag von bis zu 15.000 Euro und einer Entlastung bei den Pensionsversicherungsbeiträgen werde ein konkreter Anreiz geschaffen, länger im Berufsleben zu bleiben.

„Für mich ist eines klar: Wer arbeitet und Leistung erbringt, muss am Ende mehr im Börserl haben. Genau darum geht es bei der Aktivpension. Es ist daher unverständlich, warum die FPÖ diesen Schritt nicht unterstützt“, so Seitner.

Gleichzeitig brauche es ein starkes soziales Netz für jene Menschen, die nicht mehr arbeiten können. „Sozialstaat und Leistung sind kein Widerspruch. Wir müssen jene unterstützen, die Hilfe brauchen – und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich Arbeit lohnt“, erklärt die NÖAAB-Landesgeschäftsführerin.

„Nicht immer alles schlechtreden, sondern anerkennen, wenn konkrete Verbesserungen umgesetzt werden. Die Aktivpension ist eine Maßnahme, die Menschen, die weiterarbeiten wollen, direkt zugutekommt. Genau solche Anreize brauchen wir in Österreich“, so Seitner abschließend.

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Michael Heiplik
Telefon: 02742 9020 5100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noeaab.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NÖAAB

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Michael Heiplik
Telefon: 02742 9020 5100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noeaab.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright