Rund 150 EPU beim „Tag der Akquise“: Grüne Wirtschaft Wien startet Fortbildungsreihe für Ein-Personen-Unternehmen

Wien (OTS) -

(Grüne Wirtschaft Wien) Rund 150 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) nutzten am Freitag, den 17. September 2026, den „Tag der Akquise“ der Grünen Wirtschaft Wien, um sich zu den Themen Kundengewinnung, Medienarbeit, Social Media und Suchmaschinenoptimierung weiterzubilden und zu vernetzen. Mehr als 60 Prozent der Wiener Unternehmen sind Ein-Personen-Unternehmen – für sie war der ganztägige Programmtag konzipiert.

Eröffnet wurde der Tag von Sonja Franzke, Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft Wien „Die über 70.000 EPU sind das Rückgrat der Wiener Wirtschaft. Unsere Meinungen, Nöte und Wünsche haben in der Wiener Wirtschaft Gewicht, das muss sich auch in der Wirtschaftspolitik abbilden! Die Grüne Wirtschaft Wien gibt euch eine starke Stimme!“

Den ganzen Tag über, bot die Grüne Wirtschaft Wien anschließend sechs Workshops zu zentralen Akquise-Themen: von klassischer Kaltakquise über LinkedIn-Strategien im B2B-Bereich bis zu Medienarbeit, Social Media, GEO/SEO und einem Peer-Feedback-Format. Den Auftakt machte die Keynote „Ahh – wie Akquise“ von Christina Krug, die auch den Workshop „BRRR Kaltakquise“ leitete. Jasmin Schierer widmete sich unter dem Titel „I Like LinkedIn“ der B2B-Akquise, Julia Elsissi zeigte in „Unbezahlbar!“, wie man es als EPU mediale Aufmerksamkeit erlangen kann, Jürgen Haslauer hinterfragte in „Social Media – kann das endlich weg?“ den Umgang mit Social-Media-Kanälen, und Marietta Robitza widmete sich in „GEO und SEO“ der KI-gestützten Suchmaschinenoptimierung. Im Format „Du bist dran“ gaben die Teilnehmer:innen einander Peer-Feedback zu ihren Akquise-Strategien.

Zitate der Vortragenden

Christina Krug (Keynote „Ahh – wie Akquise“ und Workshop „BRRR Kaltakquise“): Für sie beginnt erfolgreiche Kaltakquise mit guter Vorbereitung statt einem perfekten Satz, und ein Nein gehört zum Prozess, nicht zum eigenen Versagen. „Beim ersten Telefonat will ich noch gar nichts verkaufen. Ich möchte nur eine einzige Frage beantwortet haben: Gibt es hier überhaupt einen Bedarf, bei dem ich helfen kann?“

Jasmin Schierer (Workshop „I Like LinkedIn“): Sie empfiehlt ein stimmiges Profil, Zurückhaltung beim Erstkontakt und Routine statt Aktionismus. „Du würdest auch auf einer Networking-Party nicht zu einer fremden Person gehen und sofort dein Angebot pitchen. Erst kennenlernen, dann verkaufen.“

Julia Elsissi (Workshop „Unbezahlbar!“): „Auch ich kann in die Medien kommen. PR ist nicht gleich Werbung – für Medienarbeit brauche ich eine gute Geschichte.“

Jürgen Haslauer (Workshop „Social Media – kann das endlich weg?“): Für ihn ist Social Media kein Selbstzweck, sondern muss zu Zielgruppe und Angebot passen. „Content muss für Menschen funktionieren, nicht nur für den Algorithmus: Würde jemand aus meiner Zielgruppe diesen Beitrag teilen?“

Marietta Robitza (Workshop „Geo und SEO“): „Format & Struktur sind entscheidend für die User-Experience und die KI-Lesbarkeit – ebenso wie Aktualität und individuelle Inhalte mit echtem Mehrwert.“

„Wir sind EPU – und gemeinsam wird alles viel besser, sogar die Wirtschaftskammer“ , sagte Alexandra Fiedler-Lehmann, Mitglied der Regionalleitung der Grünen Wirtschaft Wien, die den „Tag der Akquise“ konzipiert und mit Ines Abensberg-Traun gemeinsam moderiert hat, zum Abschluss der Veranstaltung. Sie erinnerte die Teilnehmer:innen zugleich an die Wirtschaftskammerwahl 2030: „Man kann sich über vieles in der Wirtschaftskammer aufregen – man kann aber auch alle fünf Jahre wählen. Wir rufen alle EPU auf, das zu nutzen.“

Überwältigendes Feedback

Die Teilnehmenden waren von diesem Angebot der Grünen Wirtschaft begeistert. Vor allem überzeugte sie die praktische Anwendbarkeit der Lerninhalte und das stärkende Gemeinschaftsgefühl.

Fortbildungsreihe geht bis Juni 2027 weiter

Der „Tag der Akquise“ war der Auftakt einer Fortbildungsreihe, die die Grüne Wirtschaft Wien bis Juni 2027 anbietet. Die nächsten Termine: Am 15. Oktober 2026 steht Zeitmanagement im Mittelpunkt, am 26. November 2026 gibt es pragmatische Steuerspartipps.

Anmeldung und weitere Termine unter www.gruenewirtschaft.at.

Über die Grüne Wirtschaft

Die Grüne Wirtschaft ist die grüne Wirtschaftsorganisation in der Wirtschaftskammer Österreich und vertritt die Interessen von Selbständigen, Klein- und Mittelbetrieben sowie Ein-Personenunternehmen (EPU). Die Grüne Wirtschaft Wien setzt sich mit Formaten wie dem „Tag der Akquise“ gezielt für die mehr als 60 Prozent Wiener Unternehmen ein, die als EPU geführt werden.