Handels-KV: Fakten belegen Erholung des Handels

Wien (OTS) -

Vor dem Start der Handels-KV-Verhandlungen fordert die Gewerkschaft GPA eine sachliche Debatte auf Grundlage aktueller Wirtschaftsdaten. Die von der WKÖ gezeichnete pauschale Darstellung einer durchgehenden Krise im Handel wird durch die jüngsten Zahlen nicht gedeckt.

Der österreichische Einzelhandel verzeichnete im Juli 2026 ein reales Umsatzplus von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ohne Tankstellen lag das reale Plus sogar bei 2,3 Prozent. Besonders deutlich wuchs der Lebensmittelhandel mit plus 4,1 Prozent real. Auch der Non-Food-Handel legte real um 0,8 Prozent zu.

„Wer über Einkommen von hunderttausenden Handelsangestellten verhandelt, muss Ehrlichkeit walten lassen. Die aktuellsten Zahlen zeigen ein Wachstum im heimischen Handel. KV-Verhandlungen dürfen nicht auf Bauchgefühl und Dauerkrisenrhetorik beruhen“, Linda Keizer, Chefverhandlerin für den Handel.

Auch bei den Insolvenzen zeigt sich keine Zuspitzung: Im ersten Halbjahr 2026 wurden im Handel 539 Insolvenzen verzeichnet. Das entspricht einem Rückgang um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Handel ist mit mehr als 420.000 Angestellten der zweitgrößte Arbeitgeber Österreichs. „Gerade diese Beschäftigten haben durch die Teuerung und KV-Abschlüssen unter der rollierenden Inflation real an Kaufkraft verloren. Wer mehr Konsum fordert, kann die Gehaltsentwicklung von fast einer halben Million Beschäftigter dabei nicht ignorieren“, betont Keizer weiter.

„Die nun sichtbare Belebung im Handel ist auch Ergebnis ihrer täglichen Arbeit und der Konsumausgaben der Bevölkerung. Aber gute Umsätze brauchen gute Einkommen. Wer die Kaufkraft schwächt, schwächt am Ende auch den Handel selbst. Ein fairer KV-Abschluss ist daher keine Belastung für die Branche, sondern eine Investition in Beschäftigte, Nachfrage und wirtschaftliche Stabilität“, so Keizer.

Die Gewerkschaft GPA erwartet Verhandlungen auf Basis aktueller, nachvollziehbarer Daten.

Zahlen im Überblick

Einzelhandel, Juli 2026: +2,0 % real

Einzelhandel ohne Tankstellen, Juli 2026: +2,3 % real

Lebensmittelhandel, Juli 2026: +4,1 % real

Non-Food-Handel, Juli 2026: +0,8 % real

Handelsinsolvenzen, 1. Halbjahr 2026: 539 nach 565 im 1. Halbjahr 2025 (–4,6 %)

Quelle: Statistik Austria, Einzelhandelsumsatz Juli 2026, 4. September 2026; KSV1870, Unternehmensinsolvenzen 1. Halbjahr 2026.