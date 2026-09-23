Brückensperre in Mauthausen nicht auf Kosten der Beschäftigten!

Linz (OTS) -

Offener Brief an WKO-Präsidentin Mag. Doris Hummer

Sehr geehrte Frau Präsidentin Mag. Hummer,

die Arbeiterkammer Oberösterreich, der ÖGB Oberösterreich und die Betriebsrät:innen im Bezirk Perg wenden sich mit Nachdruck an Sie, weil die Diskussion rund um die bevorstehende Sperre der Donaubrücke in Mauthausen zunehmend den Eindruck vermittelt, dass die Folgen dieses Politikversagens der Landesregierungen in Oberösterreich und Niederösterreich vor allem von den Arbeitnehmer:innen getragen werden sollen.

Verstärkt wird dieser Eindruck durch die von der Wirtschaftskammer, Bezirksstelle Perg, organisierten Veranstaltung zum Thema „Sperre der Mauthausenbrücke“, bei der unter Einbindung der Wirtschaftskammer Oberösterreich unter anderem Aussetzverträge und Kurzarbeitsmodelle besprochen werden sollen. Wir halten fest, dass es nicht sein kann, dass die Wirtschaftskammer versucht, die Versäumnisse der Landespolitik auf dem Rücken der Beschäftigten zu kompensieren.

Die Donaubrücke Mauthausen ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen zwischen Oberösterreich und Niederösterreich. Tausende Beschäftigte sind täglich auf diese Verbindung angewiesen, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen. Die angekündigte dreimonatige Sperre wird für viele Arbeitnehmer:innen massive Auswirkungen haben: längere Arbeitswege, tägliche Umwege, höhere Kosten für Mobilität sowie zusätzliche Belastungen durch Staus und unvorhersehbare Fahrzeiten.

Gerade deshalb erfüllt es uns mit Unverständnis, wenn von Seiten der WKO Perg und der WKO Oberösterreich Forderungen und Vorschläge erhoben werden, die letztlich darauf hinauslaufen, dass die Arbeitnehmer:innen die Hauptlast dieser Ausnahmesituation tragen sollen. Die Beschäftigten haben weder das jahrzehntelange Politikversagen bei Planung und Umsetzung der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen zu verantworten, noch dürfen sie nun die Rechnung dafür bezahlen.

Wir erwarten uns daher von der Wirtschaftskammer eine klare Haltung. Die WKO Perg und die WKO Oberösterreich müssen endlich aufhören, die Folgen der Brückensperre auf den Rücken der Beschäftigten abzuwälzen. Wer vom Fachkräftemangel spricht, die Leistung der Arbeitnehmer:innen hervorhebt und sich zur Sozialpartnerschaft bekennt, darf nicht gleichzeitig erwarten, dass Arbeitnehmer:innen zusätzliche Zeit, Kosten und Belastungen einfach akzeptieren.

Für uns ist klar: Es kann nicht sein, dass Arbeitnehmer:innen täglich zusätzliche Fahrzeit in Kauf nehmen, höhere Mobilitätskosten tragen und erhebliche Einschränkungen ihres Familienlebens hinnehmen müssen. Die Interessen der Beschäftigten dürfen nicht hinter wirtschaftlichen Einzelinteressen zurückstehen.

Wir fordern von der Politik:

ein verbindliches, transparentes und sozial verträgliches Verkehrskonzept für die gesamte Dauer der Sperre,

einen massiven Ausbau und eine Verdichtung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten und des Schichtwechsels

ausreichende Park-and-Ride-Angebote, sichere Radabstellanlagen und praktikable Lösungen für die Anreise zu den Betrieben,

finanzielle Entlastungen für betroffene Arbeitnehmer:innen zur Abdeckung der zusätzlichen Fahrt- und Wegzeitkosten

die Einbindung von AK, ÖGB, Betriebsrät:innen und betroffenen Betrieben in alle weiteren Planungs- und Umsetzungsentscheidungen,

eine rechtzeitige, verständliche und laufende Information der Beschäftigten über Sperren, Umleitungen, Fahrpläne und Unterstützungsangebote,

die Reduzierung der Belastungen für die Arbeitnehmer:innen auf ein absolutes Minimum.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für Beschäftigung, wirtschaftliche Stabilität und soziale Teilhabe. Die Region braucht funktionierende Betriebe, diese Betriebe brauchen aber vor allem die Arbeitnehmer:innen, die dort arbeiten. Deshalb darf die Bewältigung der Brückensperre nicht einseitig zulasten der Beschäftigten erfolgen.

Wir fordern die Wirtschaftskammer Oberösterreich auf, klarzustellen, dass die Kosten und Folgen der Sperre nicht auf Arbeitnehmer:innen abgewälzt werden dürfen. Stattdessen braucht es gemeinsame und solidarische Lösungen, die sowohl den Bedürfnissen der Betriebe als auch den berechtigten Interessen der Beschäftigten gerecht werden.

Die Arbeitnehmer:innen sind nicht Verursacher:innen des Problems. Sie dürfen daher auch nicht zu dessen Leidtragenden gemacht werden.



Mit freundlichen Grüßen

eh. Andreas Stangl

Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich

Vorsitzender des ÖGB Oberösterreich



eh. Anton Affengruber

ÖGB Vorsitzender Perg