„Ich&Krebs – Du bist nicht allein“: Vor der Wiener Staatsoper wird Solidarität sichtbar.

Wien (OTS) -

AGO Austria und GSK Österreich machen gemeinsam mit dem Wiener Künstler:innen-Kollektiv RingelReih und der Installation „Lavender Loop“ auf Prävention, Früherkennung und Unterstützung nach einer Krebsdiagnose aufmerksam.

Jährlich erhalten rund 50.000 Menschen in Österreich die Diagnose Krebs, mehr als 400.000 leben mit der Erkrankung. Um auf die Bedeutung von Prävention und Früherkennung aufmerksam zu machen und gleichzeitig ein sichtbares Zeichen für Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen zu setzen, luden die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologischer Onkologie (AGO) und GSK Österreich gemeinsam mit dem Wiener Künstler:innen-Kollektiv RingelReih zur Solidaritätsaktion „Ich&Krebs – Du bist nicht allein“ vor die Wiener Staatsoper.

Eine Krebsdiagnose wirft nicht nur medizinische Fragen auf, sondern verändert häufig auch das persönliche, familiäre und soziale Leben grundlegend. Umso wichtiger sind neben moderner medizinischer Versorgung auch verlässliche Information, Orientierung und konkrete Unterstützung.

Im Mittelpunkt der Aktion am 22.9. am Herbert-von-Karajan-Platz stand die Kunstinstallation „Lavender Loop“ des Künstler:innen-Kollektivs RingelReih. Die dreidimensionale Skulptur interpretiert die internationale Krebs Schleife als fließende Form und verbindet sie mit dem violetten „&“ von Ich&Krebs. Die Bewegung der Skulptur steht für Lebenskraft, Weitergehen und den gemeinsamen Weg im Umgang mit Krebs. Rund 300 Lavendelpflanzen machten die Installation zu einem lebendigen Symbol für Hoffnung, Verbundenheit und Zuversicht.

Mit dem Standort vor der Wiener Staatsoper wurde das Thema Krebs bewusst aus dem medizinischen Umfeld in einen stark frequentierten öffentlichen Raum geholt. Die Installation sollte zum Hinsehen, Nachdenken und zur Auseinandersetzung mit der Lebensrealität von Menschen mit Krebs einladen.

Im Laufe der Aktion wurden die Lavendelpflanzen an Passant:innen weitergegeben. So wurde die Installation Stück für Stück in die Stadt hinausgetragen und mit ihr die zentrale Botschaft der Initiative: Du bist nicht allein. Lavendel steht im Konzept der Installation für Ruhe, Trost und inneren Frieden.

Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Christoph Grimm, Past-Präsident/Vorstandsmitglied der AGO: „Das oberste Ziel sollte die Vermeidung von Krebserkrankungen sein. Gerade im Bereich der Gynäkologie haben wir mit der HPV-Impfung eine riesengroße Chance eine Vielzahl an Krebserkrankungen zu vermeiden. Darüber hinaus spielt die Früherkennung von Krebsvorstufen oder sehr frühen Krebserkrankungen durch regelmäßige Vorsorge- bzw. Screeninguntersuchungen eine wesentliche Rolle. Kommt es zu einer Krebsdiagnose, braucht es eine spezialisierte Versorgung, modernste Therapiemöglichkeiten und eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit der Patientin, um die bestmögliche Behandlung anbieten zu können.“

Dipl.-Ing. Thomas Derntl, Vorstandsmitglied in der Allianz der Onkologischen Patientenorganisationen und Obmann Multiples Myelom Selbsthilfe Österreich: „In Österreich leben über 400.000 Menschen mit einer Krebsdiagnose. Viele von ihnen benötigen neben der medizinischen Versorgung zusätzliche Unterstützung – Information, Erfahrungsaustausch, Beratung und psychotherapeutische Begleitung, besonders in der Nachsorge. Onkologische Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen in ganz Österreich bieten diese Hilfen von Betroffenen für Betroffene an. Als Allianz der onkologischen Patientenorganisationen und als langjähriger Krebspatient ist es mir ein großes Anliegen, diese Angebote sichtbarer zu machen und als festen Bestandteil der Gesundheitsversorgung von Krebspatient:innen in Österreich zu verankern.“

Tatiana Tousi, General Managerin GSK Österreich: „Unser Ziel ist es, Innovationen in Prävention und Behandlung möglichst rasch zu den Patient:innen zu bringen. Gleichzeitig freuen wir uns, mit der AGO Austria einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der medizinische Expertise mit konkreter Unterstützung für Betroffene verbindet. Gemeinsam wollen wir Orientierung schaffen, Vertrauen stärken und zeigen: Du bist nicht allein.“

Mit dem „Lavender Loop“ wurde diese Haltung für einen Tag mitten in Wien sichtbar. Indem die Pflanzen im Laufe des Tages an Passant:innen verschenkt wurden, veränderte sich die Installation kontinuierlich. Der „Lavender Loop“ löste sich symbolisch auf, während sich seine Botschaft über viele einzelne Lavendelpflanzen in Wien weiterverbreitete.

So machte die Aktion deutlich, was „Ich&Krebs – Du bist nicht allein“ vermitteln möchte: Krebs betrifft viele Menschen. Prävention und Früherkennung sind entscheidend. Und wer mit einer Diagnose lebt, soll auf diesem Weg auf Wissen, Unterstützung und Solidarität zählen können.

Über Ich&Krebs

Ich&Krebs ist eine gemeinsame Initiative der AGO Austria und GSK Österreich. Weitere Informationen und vielfältige Hilfestellungen für Betroffene und Angehörige finden sich unter www.ichundkrebs.at.

Über die AGO

Österreich Die AGO Austria ist eine Non-Profit-Organisation und Arbeitsgruppe der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ziel ist es, Prävention, Diagnostik und Behandlung gynäkologischer Tumoren zu verbessern. www.ago-austria.at

Über GSK

GSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam einen Schritt voraus zu sein. Weitere Informationen unter www.gsk.com/about-us und www.gsk.at.