Gesundheit wird im Grätzel erlebbar – WiG-Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“ erfolgreich eröffnet

Wien (OTS) -

Die Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“ ist erfolgreich gestartet: Am Dienstag, 22. September, wurde die von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG initiierte Aktionswoche im Rahmen des Projekts „Gesunde Grätzel-Betriebe“ am Vorgartenmarkt eröffnet. „Es ist beeindruckend, wie viel Energie und Engagement in diesem Grätzel steckt. Wenn so wie hier im Stuwerviertel Betriebe, Gesundheitsorganisationen, Bezirk und Nachbarschaft zusammenarbeiten, wird Gesundheitsförderung unmittelbar erlebbar. Genau darum geht es bei unserem Pilotprojekt“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG bei der Eröffnung der Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“.

WiG-Aktionswoche – „Gesunde Grätzel-Betriebe“ kennenlernen und Gesundheit erleben

Eröffnet wurde die WiG-Aktionswoche gemeinsam mit dem Leopoldstädter Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, der Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Leopoldstadt Silvia Lang und den 17 teilnehmenden „Gesunden Grätzel-Betrieben“ sowie zahlreichen interessierten Besucher*innen. „Das Stuwerviertel lebt von seinen engagierten Betrieben und den Menschen, die hier wohnen und arbeiten. Die Aktionswoche zeigt, wie vielfältig die Gesundheitsangebote in unserem Grätzel sind und lädt dazu ein, diese unkompliziert kennenzulernen. Ich freue mich, dass dieses Pilotprojekt die Stärken des Stuwerviertels sichtbar macht und Betriebe sowie Nachbarschaft miteinander verbindet“, hob Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, bei der Eröffnung hervor. Zum Auftakt wurde am Vorgartenmarkt die Gelegenheit genutzt, sich zu vernetzen und teilnehmende Betriebe und ihre Angebote kennenzulernen. Ein besonderer Programmpunkt war der Besuch bei einem engagierten Geigenbauer im Stuwerviertel. Der Austausch vor Ort zeigte, wie vielfältig Gesundheitsförderung im Grätzel gelebt werden kann – und dass sie direkt dort stattfindet, wo Menschen arbeiten und ihren Alltag verbringen.

Aktionswoche läuft noch bis Samstag, 26. September

Nach dem gelungenen Auftakt geht die Aktionswoche mit einem vielfältigen Programm weiter. Bis Samstag, 26. September, können Besucher*innen zahlreiche kostenlose Angebote im Stuwerviertel nutzen, wie geführte Gesundheitsspaziergänge, gesundes Mittagessen am Vorgartenmarkt, ärztliche Ernährungsberatung, Schulter-Nacken-Massagen und Angebote zur seelischen Gesundheit. Darüber hinaus informieren und beraten verschiedene Organisationen und Initiativen direkt vor Ort. Auch die Grätzelpolizei, wohnpartner und die Frühen Hilfen sind Teil des Programms und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Wer mehrere Angebote besucht, kann außerdem Stempel sammeln und sich ein kleines Goodie sichern. Das detaillierte Programm mit allen Terminen und teilnehmenden Betrieben ist online abrufbar: Programm der Aktionswoche

Über das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“

Das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG unterstützt kleine Unternehmen dabei, ihre Stärken sichtbar zu machen und Gesundheit in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Gemeinsam mit Betrieben, Gesundheitsorganisationen und lokalen Partner*innen entsteht ein Netzwerk, das Gesundheitsförderung über die Grenzen einzelner Unternehmen hinaus in das gesamte Grätzel trägt. Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das künftig auch in anderen Wiener Grätzeln umgesetzt werden kann. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt wird daraus finanziert.