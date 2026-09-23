Großhandelspreisindizes steigen im Oktober weiter deutlich

Wien (OTS) -

Hier die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat

Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPI Monat ) steigt im Oktober 2026 gegenüber dem Vormonat um 29,8 %. Im Vergleich zum Oktober 2025 liegt der Index um 92,2 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 191,08 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt um 14,9 % über dem Niveau des Grundlastpreises.

Quartal

Der Strompreisindex auf Quartalsbasis (ÖSPI Quartal ) steigt im 4. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 76,6 %. Im Vergleich zum 4. Quartal 2025 liegt der Index um 61,0 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 174,31 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 20,0 % über dem Grundlastpreis.

Jahr

Der Strompreisindex auf Jahresbasis (ÖSPI Jahr ) steigt im Oktober 2026 gegenüber dem Juli 2026 um 13,9 %. Im Vergleich zum Oktober 2025 liegt der Index um 27,4 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 119,74 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 5,5 % über dem Grundlastpreis.



Gas

Monat

Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPI_Monat) zeigt im Oktober 2026 gegenüber dem Vormonat einen Anstieg von 27,0 %. Im Vergleich zum Oktober 2025 liegt der Index deutlich über dem Niveau des Vorjahres (+125,3 %). Er erreicht damit 77,83 EUR/MWh.

Quartal

Der Gaspreisindex auf Quartalsbasis (ÖGPI Quartal ) steigt im 4. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 34,0 %. Im Vergleich zum 4. Quartal des Vorjahres 2025 liegt der Index um 76,7 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 64,25 EUR/MWh.

Saison

Der Gaspreisindex auf Saisonbasis (ÖGPI Saison ) steigt in der Wintersaison 2026/2027 gegenüber der Sommersaison um 58,3 %. Im Vergleich zur Wintersaison 2025/2026 liegt der Index um 44,2 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 54,97 EUR/MWh.

Jahr

Der Gaspreisindex auf Jahresbasis (ÖGPI Jahr ) steigt im Oktober 2026 gegenüber dem Juli 2026 um 15,9 %. Im Vergleich zum Jahreswert des Oktober 2025 liegt der Index um 30,5 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 47,87 EUR/MWh.

Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.