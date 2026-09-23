Gerstorfer zur Aktivpension: „Länger arbeiten muss freiwillig bleiben – und für Frauen fair sein“

Wien (OTS) -

Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) begrüßt die Aktivpension grundsätzlich. „Wer nach Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters freiwillig weiterarbeiten will und kann, soll davon profitieren. Aber daraus darf kein Druck auf jene entstehen, die nicht länger arbeiten können“, erklärt PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. Kritik übt der PVÖ an den Voraussetzungen für Frauen. Gerade sie haben durch Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und Teilzeitarbeit häufig unterbrochene Erwerbsbiografien. „Frauen dürfen dafür nicht ein zweites Mal bestraft werden. Für sie müssen 30 Versicherungsjahre ausreichen“, fordert Gerstorfer. ****

Viele schaffen es nicht bis zum Pensionsalter

Gerstorfer warnt zugleich vor einer schiefen Debatte: „Wir sprechen über Menschen, die über das Pensionsalter hinaus arbeiten können. Gleichzeitig gibt es viele, die nicht einmal gesund und in Beschäftigung bis zum gesetzlichen Pensionsalter kommen.“ Die Arbeitslosenquote der 60- bis 64-Jährigen lag zuletzt bei 11,2 Prozent. Bei Frauen dieser Altersgruppe stieg sie innerhalb von drei Jahren von 3,1 auf 7,4 Prozent.

Bonus-Malus für Betriebe

Der PVÖ fordert daher ein Bonus-Malus-System: Betriebe, die ältere Beschäftigte halten und einstellen, sollen profitieren; Unternehmen mit deutlich unterdurchschnittlicher Älterenbeschäftigung stärker beitragen. „Es reicht nicht, den Menschen zu sagen, sie sollen länger arbeiten. Die Betriebe müssen ihnen diese Arbeit auch geben“, so Gerstorfer, die abschließend betont: „Die Aktivpension ist ein sinnvoller Anreiz – aber nur dann, wenn Freiwilligkeit, Fairness für Frauen und echte Beschäftigungschancen für Ältere gesichert sind.“ (Schluss)