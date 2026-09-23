Pröll und Wiederkehr: #GemeinsamDigital bringt Generationen beim digitalen Lernen zusammen

Wien (OTS) -

Jugendliche geben ihr digitales Wissen weiter und stärken dabei gleichzeitig ihre eigenen Kompetenzen: Staatssekretär Alexander Pröll und Bildungsminister Christoph Wiederkehr besuchten zum Start von #GemeinsamDigital die HLW19 in Wien. Insgesamt nehmen 13 Schulen mit 17 Klassen der Sekundarstufe II aus sechs Bundesländern an dem gemeinsamen Projekt von Bundeskanzleramt und Bundesministerium für Bildung teil.

Im Rahmen von #GemeinsamDigital werden Schülerinnen und Schüler zu digitalen Mentorinnen und Mentoren. Sie unterstützen ältere Menschen dabei, digitale Anwendungen sicher und selbstständig im Alltag zu nutzen. Gleichzeitig vertiefen die Jugendlichen ihre eigenen digitalen, sozialen und didaktischen Kompetenzen. Die teilnehmenden Schulen wurden im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt.

Pröll: „Digitale Kompetenz wird dann wirksam, wenn sie weitergegeben wird“

„Digitale Kompetenz wird dann wirksam, wenn sie im Alltag ankommt und weitergegeben wird. Mit #GemeinsamDigital bringen wir zwei Generationen zusammen: Jugendliche übernehmen Verantwortung und geben ihr Wissen weiter, ältere Menschen gewinnen mehr Sicherheit und Selbstständigkeit im digitalen Alltag. Genau diesen praktischen Kompetenzaufbau wollen wir stärken“, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

Schülerinnen und Schüler werden vom Lernenden zum Mentor

An der HLW19 geben Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren ihr Wissen an Seniorinnen und Senioren aus einem Haus der Gruppe „Häuser zum Leben“ weiter. Im Mittelpunkt stehen digitale Fähigkeiten, die unmittelbar im Alltag eingesetzt werden können – von sicherer digitaler Kommunikation über Online-Terminvereinbarungen und Navigation bis zur gezielten Suche nach Informationen im Internet.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Bei #GemeinsamDigital werden Schülerinnen und Schüler selbst zu Mentorinnen und Mentoren. Sie wenden ihr Wissen praktisch an, lernen es verständlich zu vermitteln und übernehmen Verantwortung. Gleichzeitig unterstützen sie ältere Menschen dabei, digitale Angebote selbstständiger und sicherer zu nutzen. So verbindet Schule Lernen mit gesellschaftlichem Engagement.“

13 Schulen schaffen generationenübergreifende Lernräume

Die teilnehmenden Schulen werden durch die Geschäftsstelle für Digitale Kompetenzen der Digitalen Kompetenzoffensive im OeAD fachlich begleitet. Workshops, Lehrmaterialien und Leitfäden unterstützen die Vorbereitung und Umsetzung der Mentoringeinheiten. Die Geschäftsstelle begleitet die Schulen vom Kick-off bis zur abschließenden Reflexion und Evaluation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zudem Urkunden zur Bestätigung ihrer Teilnahme und der erworbenen Kompetenzen.

Das Projekt ist Teil der Digitalen Kompetenzoffensive. Österreich lag nach den zuletzt veröffentlichten Eurostat-Daten mit 69,8 Prozent der 16- bis 74-Jährigen mit zumindest grundlegenden digitalen Kompetenzen auf Platz 7 in der EU. Ziel der Digitalen Kompetenzoffensive ist es, digitale Kompetenzen über unterschiedliche Alters- und Bevölkerungsgruppen hinweg weiter auszubauen.

Folgende Schulen nehmen an #GemeinsamDigital teil:

Wien

HLW19 – Straßergasse

Kärnten

HTL Wolfsberg

HAK1 International Klagenfurt

Niederösterreich

BG/BRG Gmünd

BHAK/BHAS Zwettl

Business Education Bruck

Oberösterreich

HBLW Ried im Innkreis

Franziskus-Gymnasium Wels

Steiermark

BHAK/BHAS Deutschlandsberg

BHAK/BHAS Leibnitz

Ursulinen Gymnasium Graz

Tirol

BHAK/BHAS Kitzbühel

BFW Wörgl



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