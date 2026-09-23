Mandl nach Gesprächen in Island: Desinformation ist Gift, Parlamentarismus ein Gegengift

Brüssel (OTS) -

Der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl sagt nach der Teilnahme an der gemeinsamen parlamentarischen Versammlung des Europaparlaments mit dem Parlament Islands, das am Montag und am Dienstag in Islands Hauptstadt Reykjavik stattgefunden hat: “Wäre der Volksentscheid in Island positiv ausgegangen, wäre der Ball jetzt eher bei den Regierungen für die technische Abwicklung der Verhandlungen. Nun aber ist die parlamentarische Diplomatie noch wichtiger geworden. Wir reden darüber, wie wir bessere Zusammenarbeit schaffen. Denn wie auch mit anderen Partnern wäre Stillstand gleichbedeutend mit Rückschritt.”

“Unsere isländischen Kolleginnen und Kollegen bringen der EU viel Respekt entgegen. Die jüngste Annäherung Kanadas und der Europäischen Union hat eine historische Dimension. Diese bleibt auch in Island nicht unbemerkt”, hält Mandl fest. Er war neben Andreas Schieder einer von zwei österreichischen Europaabgeordneten in der Delegation nach Island.

“Island braucht die EU in Sachen Wirtschaft. Die EU und Island brauchen einander in Sachen Sicherheit. Intensive parlamentarische Beziehungen bilden das Gegengift zu Desinformation, ein Gift, das im Vorfeld des Volksentscheids auch vor Island nicht Halt gemacht hatte”, schließt Mandl. (Schluss)