  • 23.09.2026, 11:26:35
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ORF-Lange Nacht der Museen 2026 im MAK

Das MAK lädt zu kompakten Kurzführungen durch aktuelle Ausstellungen und zum MAK4Family Workshop

MAK Ansicht Stubenring
Wien (OTS) - 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das MAK an der ORF-Langen Nacht der Museen (3.10.2026, 18–24 Uhr) und lädt halbstündlich dazu ein, in kompakten Kurzführungen die aktuellen Ausstellungen THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen, VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton sowie die neuen MAK Schausammlungsbereiche WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk und TEXTILIEN UND TEPPICHE zu erkunden. Zu sehen sind außerdem die Ausstellungen KATERYNA LYSOVENKO. Borderland und 20 Jahre VIENNA DESIGN WEEK. Eine Stadt voller Plakate. Kinder und Jugendliche können im offenen MAK4Family Workshop von 18 bis 21 Uhr selbst kreativ werden und gemeinsam reich gemusterte Nachtfalter, Saturday Night Flyer oder aufgeputzte nächtliche Überflieger gestalten.

Alle Besucher*innen sind auch herzlich eingeladen, den digitalen MAK Guide und die kostenlosen Touren durch die Schausammlung auf guide.MAK.at zu nutzen.

PROGRAMM ORF-Lange Nacht der Museen im MAK 202
Samstag, 3. Oktober 2026, 18–24 Uhr
MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

FÜHRUNGEN
kurz und gut

Dauer der Führung: je ca. 30 Min.

18 Uhr
WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk

18.30 Uhr
TEXTILIEN UND TEPPICHE

19 Uhr
THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen

19.30 Uhr
VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton
Mit Simultanübersetzung in die Österreichische Gebärdensprache

20 Uhr
WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk
Mit Simultanübersetzung in die Österreichische Gebärdensprache

20.30 Uhr
TEXTILIEN UND TEPPICHE

21 Uhr
THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen

21.30 Uhr
VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton

22 Uhr
THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen

22.30 Uhr
WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk

23 Uhr
TEXTILIEN UND TEPPICHE

FAMILIENPROGRAMM
18–21 Uhr
MAK4Family: Nacht-Falter
In einem offenen Workshopsetting kann gemeinsam ganz Vielfältiges gestaltet werden, ob reich gemusterte Nachtfalter, Saturday Night Flyer oder aufgeputzte nächtliche Überflieger. Erst wird reich dekoriert und dann nächtlich ausgeflogen.
Workshop für Kinder und Jugendliche
Keine Anmeldung erforderlich
Einstieg jederzeit möglich

MAK Guide
Erkunden Sie das MAK und seine Sammlung mit dem digitalen MAK Guide! Der MAK Guide ist kostenlos und ohne Download am eigenen Smartphone unter guide.MAK.at abrufbar.
Kopfhörer nicht vergessen!

Tickets
Erhältlich an der MAK Kassa
regulär Ꞓ 19
ermäßigt Ꞓ 16 (Schüler*innen, Studierende, Senior*innen, Menschen mit Behinderung, Präsenzdiener*innen und Ö1-Club-Mitglieder)

langenacht.orf.at

Rückfragen & Kontakt

MAK Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)
T +43 1 71136-213, [email protected]

Sandra Hell-Ghignone
T +43 1 71136-212, [email protected]

Marylise Larunsi
T +43 1 711 36-210, [email protected]

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MAK - Museum für angewandte Kunst

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