ORF-Lange Nacht der Museen 2026 im MAK

Wien (OTS) -

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das MAK an der ORF-Langen Nacht der Museen (3.10.2026, 18–24 Uhr) und lädt halbstündlich dazu ein, in kompakten Kurzführungen die aktuellen Ausstellungen THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen, VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton sowie die neuen MAK Schausammlungsbereiche WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk und TEXTILIEN UND TEPPICHE zu erkunden. Zu sehen sind außerdem die Ausstellungen KATERYNA LYSOVENKO. Borderland und 20 Jahre VIENNA DESIGN WEEK. Eine Stadt voller Plakate. Kinder und Jugendliche können im offenen MAK4Family Workshop von 18 bis 21 Uhr selbst kreativ werden und gemeinsam reich gemusterte Nachtfalter, Saturday Night Flyer oder aufgeputzte nächtliche Überflieger gestalten.

Alle Besucher*innen sind auch herzlich eingeladen, den digitalen MAK Guide und die kostenlosen Touren durch die Schausammlung auf guide.MAK.at zu nutzen.



PROGRAMM ORF-Lange Nacht der Museen im MAK 202

Samstag, 3. Oktober 2026, 18–24 Uhr

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



FÜHRUNGEN

kurz und gut

Dauer der Führung: je ca. 30 Min.

18 Uhr

WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk

18.30 Uhr

TEXTILIEN UND TEPPICHE

19 Uhr

THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen

19.30 Uhr

VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton

Mit Simultanübersetzung in die Österreichische Gebärdensprache

20 Uhr

WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk

Mit Simultanübersetzung in die Österreichische Gebärdensprache

20.30 Uhr

TEXTILIEN UND TEPPICHE

21 Uhr

THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen

21.30 Uhr

VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton

22 Uhr

THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen

22.30 Uhr

WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk

23 Uhr

TEXTILIEN UND TEPPICHE



FAMILIENPROGRAMM

18–21 Uhr

MAK4Family: Nacht-Falter

In einem offenen Workshopsetting kann gemeinsam ganz Vielfältiges gestaltet werden, ob reich gemusterte Nachtfalter, Saturday Night Flyer oder aufgeputzte nächtliche Überflieger. Erst wird reich dekoriert und dann nächtlich ausgeflogen.

Workshop für Kinder und Jugendliche

Keine Anmeldung erforderlich

Einstieg jederzeit möglich



MAK Guide

Erkunden Sie das MAK und seine Sammlung mit dem digitalen MAK Guide! Der MAK Guide ist kostenlos und ohne Download am eigenen Smartphone unter guide.MAK.at abrufbar.

Kopfhörer nicht vergessen!



Tickets

Erhältlich an der MAK Kassa

regulär Ꞓ 19

ermäßigt Ꞓ 16 (Schüler*innen, Studierende, Senior*innen, Menschen mit Behinderung, Präsenzdiener*innen und Ö1-Club-Mitglieder)



langenacht.orf.at