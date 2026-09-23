FPÖ – Thau: „Regierung muss Weckruf der Freiwilligen Feuerwehr endlich ernst nehmen und sofort handeln!“

Wien (OTS) -

Anlässlich der heutigen Pressekonferenz des Bundesfeuerwehrverbandes und der neun Landesfeuerwehrkommandanten, bei der ein dramatischer Appell an die Bundesregierung gerichtet wurde, stellte sich FPÖ-Ehrenamtssprecher NAbg. Ing. Harald Thau voll und ganz hinter die Einsatzkräfte. Es müsse eine Selbstverständlichkeit sein, die berechtigten Forderungen der Freiwilligen Feuerwehren ernst zu nehmen und für deren sofortige Umsetzung zu sorgen.

„Hunderttausende Freiwillige riskieren tagtäglich in ihrer Freizeit ihre Gesundheit und oft sogar ihr Leben, um für die Sicherheit unserer Bevölkerung zu sorgen. Es ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit einer Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass sie die bestmögliche Ausrüstung, die modernsten Gerätschaften und die notwendigen finanziellen Mittel erhalten, um ihre gefährlichen Einsätze sicher bewältigen zu können. Dass Stocker, Babler, Meinl-Reisinger und der Rest dieser Verlierer-Truppe ihnen dabei einfach die kalte Schulter zeigen, ist ein Skandal sondergleichen und an politischer Verantwortungslosigkeit nicht zu überbieten! Allein dass der ÖVP-Bundeskanzler keine Zeit für einen Termin mit der Feuerwehr findet, ist bezeichnend für die geringe Wertschätzung gegenüber den ehrenamtlichen Feuerwehrkräften!“, so Thau.

Die FPÖ sei die einzige Partei, die eng an der Seite der Freiwilligen Feuerwehren stehe. „Während die Einheitsparteien unsere Feuerwehren im Regen stehen lassen, kämpfen wir Freiheitliche an allen Fronten für sie. Heute etwa steht im Nationalrat ein Antrag zur Befreiung der Blaulichtorganisationen von der Mineralölsteuer auf der Tagesordnung. Doch die bisherige Bilanz ist ernüchternd: Unsere bisherigen Initiativen, zum Beispiel die Forderung nach Ausstattung jedes neuen, in den Aktivstand kommenden Mitglieds mit einer persönlichen Schutzausrüstung nach Stand der Technik, für eine umfassende Entbürokratisierung oder für eine einfachere Wasserentnahme bei Übungen, wurden von den Systemparteien eiskalt abgeblockt. Dieses destruktive Verhalten muss endlich ein Ende haben“, erklärte Thau.

Abschließend richtete der FPÖ-Ehrenamtssprecher einen dringenden Appell an die schwarz-rot-pinke Regierung: „Die heutige Pressekonferenz war in Wahrheit ein unmissverständlicher Hilferuf der Männer und Frauen, die an vorderster Front für uns alle den Kopf hinhalten. Die Verlierer-Ampel muss diesen Weckruf ernst nehmen und vom Gleichgültigkeitsmodus endlich in den Handlungsmodus schalten. Die berechtigten Forderungen des Bundesfeuerwehrverbandes und der Landesfeuerwehrkommandanten müssen sofort umgesetzt werden. Alles andere wäre ein Im-Stich-Lassen unserer Freiwilligen und eine grobe Fahrlässigkeit gegenüber der Sicherheit der gesamten österreichischen Bevölkerung!“