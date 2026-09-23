„Resisting Pressures: Protecting Artistic Freedom as a Human Right“

Wien (OTS) -

Weltweit sehen sich Künstler*innen zunehmend mit Zensur, politischer Repression und Austeritätspolitik konfrontiert, umso wichtiger ist es, Solidarität und Widerstandsstrategien zu stärken. Der Schutz der künstlerischen Freiheit ist dabei keine individuelle Aufgabe, sondern die kollektive Verantwortung von Institutionen, Organisationen und Gemeinschaften. Der Workshop lädt ein Wissen und Erfahrungen zu teilen, voneinander zu lernen und im gemeinsamen Austausch, Strategien zum Schutz der künstlerischen Freiheit zu entwickeln.

Impulsgeber*innen:

Tayo Alemi, aka Authentically Plastic (Kampala, Uganda): Künstler*in, DJ und Produzent*in

(Kampala, Uganda): Künstler*in, DJ und Produzent*in Salomé Jashi (Tiflis, Georgien): Dokumentarfilmerin; Vorsitzende der Documentary Association Georgia (DOCA)

(Tiflis, Georgien): Dokumentarfilmerin; Vorsitzende der Documentary Association Georgia (DOCA) Klara Koštal , Österreichische UNESCO-Kommission

, Österreichische UNESCO-Kommission Miriam Mona Mukalazi, Leitung des Afrika-Politikprogramm am Vienna Institute for Dialogue and Cooperation

Leitung des Afrika-Politikprogramm am Vienna Institute for Dialogue and Cooperation Vahida Ramujkić (Belgrad, Serbien): bildende Künstlerin, Forscherin und Kulturarbeiterin; Vorsitzende der Association for Fine Artists of Serbia (ULUS)

Moderation: Noura Maan, Chefin vom Dienst sowie Ressorts Außenpolitik bei „Der STANDARD“

Termin: 30. September 2026, 16:00–18:30 Uhr

Ort: WUK-Projektraum, Währinger Str. 59, 1090 Wien

Sprache: Englisch

Teilnahme: Der Workshop ist ausgebucht, es gibt eine Warteliste.



kulturen in bewegung vermittelt gerne Interviews mit den Impulsgeber*innen an Medienvertreter*innen.

Eine Veranstaltung von kulturen in bewegung, der Österreichischen UNESCO-Kommission und VIDC – Global Dialogue im Rahmen von “30 Jahre kulturen in bewegung”.

Weitere Programmpunkte:

SPAfrica - Performance von Studio Julian Hetzel & Ntando Cele. Eine kritische Auseinandersetzung mit Empathie, Extraktivismus und Rassismus.

30. September & 1. Oktober 2026, 19:30 Uhr | WUK-Saal

Artist Talk mit Ntando Cele und Fariba Mosleh am 30. September

Tickets: https://www.wuk.at/programm/30-jahre-kulturen-in-bewegung/

Musikprogramm: Experimentelle Klanglandschaften von Miriam Adefris, mwo und DJ Zidi

1. Oktober 2026, 21:30 Uhr | WUK-Foyer, freier Eintritt



kulturen in bewegung realisiert künstlerische und wissensbasierte Projekte, die kulturelle, politische und soziale Entwicklungen aus globalen bzw. postmigrantischen Perspektiven reflektieren und setzt damit Impulse im österreichischen Kultur- und Bildungsbereich.

Als Kulturabteilung des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation ist kulturen in bewegung einzigartig an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Entwicklungszusammenarbeit in Österreich tätig.



www.kultureninbewegung.org

Resisting Pressures: Protecting Artistic Freedom as a Human Right

Workshop für Künstler*innen, Kulturarbeiter*innen und Menschenrechtsorganisationen

Datum: 30.09.2026, 16:00 Uhr - 30.09.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: WUK-Projektraum

Währinger Str. 59

1090 Wien

Österreich

URL: https://www.kultureninbewegung.org/einzelansicht/resisting-pressures-protecting-artistic-freedom-as-a-human-right

SPAfrica

SPAfrica - Studio Julian Hetzel & Ntando Cele 30. September & 1. Oktober, 19:30 Uhr 30. September: Artist Talk Ntando Cele im Gespräch mit Fariba Mosleh. Eine Performance über Empathie und Extraktivismus, die untersucht, wie Kapitalismus mit Rassismus verbunden ist. SPAfrica legt die problematischen Mechanismen und den verborgenen Rassismus der Funktionsweise von Empathie offen. Ist Trauma das neue Gold der Kunst?

Datum: 30.09.2026, 19:30 Uhr - 01.10.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: WUK-Saal

Währinger Str. 59

1090 Wien

Österreich

URL: https://www.kultureninbewegung.org/einzelansicht/spafrica

Musikprogramm: Miriam Adefris, মm., Dj Zidi

Miriam Adefris gestaltet das Abendprogramm mit einem einzigartigen Konzert. Als Klangkünstlerin bewegt sie sich zwischen Jazz, Improvisation und experimenteller Musik. Die Verbindung von Harfe, elektronischer Bearbeitung und freier Improvisation lässt vielschichtige Klanglandschaften und fein nuancierte Klangtexturen entstehen. Zum Abschluss feiern wir die Vielfalt zeitgenössischer Clubmusik mit experimentellen Sounds von মm. (read: mwo) und hybriden Club-Einflüssen aus House, Hip-Hop und nordafrikanisch-westasiatischen Dance-Traditionen mit DJ Zidi. Freier Eintritt

Datum: 01.10.2026, 21:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: WUK-Foyer

Währinger Str. 59

1090 Wien

Österreich

URL: https://www.kultureninbewegung.org/einzelansicht/musikprogramm-miriam-adefris-%E0%A4%AEm-dj-zidi