  • 23.09.2026, 10:38:32
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  • OTS0077

„Resisting Pressures: Protecting Artistic Freedom as a Human Right“

Internationale Künstler*innen und Kulturakteur*innen diskutieren Strategien zum Schutz der künstlerischen Freiheit

Wien (OTS) - 

Weltweit sehen sich Künstler*innen zunehmend mit Zensur, politischer Repression und Austeritätspolitik konfrontiert, umso wichtiger ist es, Solidarität und Widerstandsstrategien zu stärken. Der Schutz der künstlerischen Freiheit ist dabei keine individuelle Aufgabe, sondern die kollektive Verantwortung von Institutionen, Organisationen und Gemeinschaften. Der Workshop lädt ein Wissen und Erfahrungen zu teilen, voneinander zu lernen und im gemeinsamen Austausch, Strategien zum Schutz der künstlerischen Freiheit zu entwickeln.

Impulsgeber*innen:

  • Tayo Alemi, aka Authentically Plastic (Kampala, Uganda): Künstler*in, DJ und Produzent*in
  • Salomé Jashi (Tiflis, Georgien): Dokumentarfilmerin; Vorsitzende der Documentary Association Georgia (DOCA)
  • Klara Koštal, Österreichische UNESCO-Kommission
  • Miriam Mona Mukalazi, Leitung des Afrika-Politikprogramm am Vienna Institute for Dialogue and Cooperation
  • Vahida Ramujkić (Belgrad, Serbien): bildende Künstlerin, Forscherin und Kulturarbeiterin; Vorsitzende der Association for Fine Artists of Serbia (ULUS)

Moderation: Noura Maan, Chefin vom Dienst sowie Ressorts Außenpolitik bei „Der STANDARD“

Termin: 30. September 2026, 16:00–18:30 Uhr
Ort: WUK-Projektraum, Währinger Str. 59, 1090 Wien
Sprache: Englisch
Teilnahme: Der Workshop ist ausgebucht, es gibt eine Warteliste.


kulturen in bewegung vermittelt gerne Interviews mit den Impulsgeber*innen an Medienvertreter*innen.

Eine Veranstaltung von kulturen in bewegung, der Österreichischen UNESCO-Kommission und VIDC – Global Dialogue im Rahmen von “30 Jahre kulturen in bewegung”.

Weitere Programmpunkte:

SPAfrica - Performance von Studio Julian Hetzel & Ntando Cele. Eine kritische Auseinandersetzung mit Empathie, Extraktivismus und Rassismus.
30. September & 1. Oktober 2026, 19:30 Uhr | WUK-Saal
Artist Talk mit Ntando Cele und Fariba Mosleh am 30. September
Tickets: https://www.wuk.at/programm/30-jahre-kulturen-in-bewegung/
Musikprogramm: Experimentelle Klanglandschaften von Miriam Adefris, mwo und DJ Zidi
1. Oktober 2026, 21:30 Uhr | WUK-Foyer, freier Eintritt

kulturen in bewegung realisiert künstlerische und wissensbasierte Projekte, die kulturelle, politische und soziale Entwicklungen aus globalen bzw. postmigrantischen Perspektiven reflektieren und setzt damit Impulse im österreichischen Kultur- und Bildungsbereich.
Als Kulturabteilung des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation ist kulturen in bewegung einzigartig an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Entwicklungszusammenarbeit in Österreich tätig.

www.kultureninbewegung.org

Resisting Pressures: Protecting Artistic Freedom as a Human Right

Workshop für Künstler*innen, Kulturarbeiter*innen und 
Menschenrechtsorganisationen

Datum: 30.09.2026, 16:00 Uhr - 30.09.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: WUK-Projektraum
Währinger Str. 59
1090 Wien
Österreich

URL: https://www.kultureninbewegung.org/einzelansicht/resisting-pressures-protecting-artistic-freedom-as-a-human-right

SPAfrica

SPAfrica - Studio Julian Hetzel & Ntando Cele
30. September & 1. Oktober, 19:30 Uhr
30. September: Artist Talk Ntando Cele im Gespräch mit Fariba Mosleh.

Eine Performance über Empathie und Extraktivismus, die untersucht, wie
Kapitalismus mit Rassismus verbunden ist. SPAfrica legt die 
problematischen Mechanismen und den verborgenen Rassismus der 
Funktionsweise von Empathie offen. Ist Trauma das neue Gold der 
Kunst?

Datum: 30.09.2026, 19:30 Uhr - 01.10.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: WUK-Saal
Währinger Str. 59
1090 Wien
Österreich

URL: https://www.kultureninbewegung.org/einzelansicht/spafrica

Musikprogramm: Miriam Adefris, মm., Dj Zidi

Miriam Adefris gestaltet das Abendprogramm mit einem einzigartigen Konzert. Als Klangkünstlerin bewegt sie sich zwischen Jazz, Improvisation und experimenteller Musik. Die Verbindung von Harfe, elektronischer Bearbeitung und freier Improvisation lässt vielschichtige Klanglandschaften und fein nuancierte Klangtexturen entstehen.

Zum Abschluss feiern wir die Vielfalt zeitgenössischer Clubmusik mit experimentellen Sounds von মm. (read: mwo) und hybriden Club-Einflüssen aus House, Hip-Hop und nordafrikanisch-westasiatischen Dance-Traditionen mit DJ Zidi. 

Freier Eintritt

Datum: 01.10.2026, 21:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: WUK-Foyer
Währinger Str. 59
1090 Wien
Österreich

URL: https://www.kultureninbewegung.org/einzelansicht/musikprogramm-miriam-adefris-%E0%A4%AEm-dj-zidi

Rückfragen & Kontakt

kulturen in bewegung
Marlies Pucher
Telefon: +43 173 35 94 - 68
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kultureninbewegung.org/

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[Mittwoch, 30.09.2026, 19:30]
[Mittwoch, 30.09.2026, 16:00]
[Donnerstag, 01.10.2026, 19:30]
[Donnerstag, 01.10.2026, 21:30]

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