Franz Fischler feiert 80. Geburtstag

Wien (OTS) -

Vom österreichischen Landwirtschaftsminister zum langjährigen EU-Kommissar: Franz Fischler hat die Agrarpolitik in Österreich und auf europäischer Ebene über Jahrzehnte mitgeprägt. Am 23. September, feiert der Ehrenpräsident des Ökosozialen Forums Österreich & Europa seinen 80. Geburtstag. Präsident Stephan Pernkopf und Forum-Gründer Josef Riegler würdigen Fischlers Engagement für die Ökosoziale Marktwirtschaft, für lebenswerte ländliche Räume und den europäischen Gedanken.

„Franz Fischler steht für konstruktive Reformschritte und politischen Weitblick in der europäischen Landwirtschaft. Als Ehrenpräsident ist er dem Ökosozialen Forum eng verbunden. Im Namen der ganzen ökosozialen Familie gratuliere ich ihm herzlich und wünsche ihm weiterhin Gesundheit und alles Gute“, so Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums Österreich & Europa.

Auch Josef Riegler, Gründer und Ehrenpräsident des Forums, schließt sich den Glückwünschen an: „Franz Fischler hat in Österreich und Europa wichtige Weichen für die Landwirtschaft gestellt und dabei wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Fragen zusammengedacht. Er war Österreichs erster EU-Kommissar und hatte zuvor bereits das Landwirtschaftskapitel des österreichischen EU-Beitrittsvertrages federführend verhandelt. Schon da hat er höchst engagiert den ökosozialen Gedanken in die Verhandlung eingebracht.“

Landwirtschaftsminister, EU-Kommissar, Präsident des Ökosozialen Forums

Geboren am 23. September 1946 in Hall in Tirol, übernahm Fischler 1989 das Amt des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, das er bis 1994 innehatte. Mit dem EU-Beitritt Österreichs wechselte er 1995 nach Brüssel und gehörte bis 2004 der Europäischen Kommission an – zunächst zuständig für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, ab 1999 zusätzlich für Fischerei.

Untrennbar mit seinem Namen verbunden ist die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) von 2003. Sie entkoppelte einen Großteil der Direktzahlungen von der landwirtschaftlichen Produktion und stärkte zugleich Standards in Umwelt-, Lebensmittelsicherheits- sowie Tiergesundheits- und Tierschutzfragen – eine Neuausrichtung, die die europäische Agrarpolitik bis heute prägt. Auch nach seinem Ausscheiden aus der Kommission blieb Fischler auf europäischer und gesellschaftspolitischer Ebene ein wichtiger Impulsgeber und gern gesehener Interview- und Gesprächspartner.

Von 2005 bis 2011 wirkte Fischler als Präsident des Ökosozialen Forums und wurde nach seinem Ausscheiden zum Ehrenpräsidenten gewählt. In dieser Funktion setzt er sich unermüdlich für die von Josef Riegler entwickelte Idee der Ökosozialen Marktwirtschaft ein. Im Zentrum dieser Idee steht das Zusammendenken von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialer Verantwortung und ökologischer Nachhaltigkeit – ein Anliegen, das Fischlers politisches Wirken seit jeher begleitet.