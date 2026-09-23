- 23.09.2026, 09:52:02
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AVISO: Einladung zur dritten überparteilichen Parlamentarischen Radtour am 25. September 2026
Als Vorsitzende der Ausschüsse für Umwelt und für Verkehr freut es Lukas Hammer und Wolfgang Moitzi, gemeinsam mit Michael Nendwich, dem Obmann der Sparte Sportartikelhandel der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich zur dritten Parlamentarischen Radtour am Freitag, den 25. September 2026 einzuladen.
Dieses Jahr steht das Thema „Mit dem Rad zur Arbeit“ im Fokus. Dabei beschäftigen wir uns unter anderem mit Mobilitätsketten, Radhighways in und aus den Städten, Rad-Leasing und der bestehenden und neu ausgebauten Fahrradinfrastruktur.
Ablauf:
09:00 – Treffpunkt vor dem Parlament (Treffpunkt hinter der Rampe links, davorstehend betrachtet)
Begrüßung durch Lukas Hammer, Wolfgang Moitzi und Michael Nendwich
10:00 – ÖBB-Zentrale – Vortrag „Fahrradmitnahme & Mobilitästkette
11:20 – Steinitzsteg – Geplante Sanierung der Nordbrücke und Folgen für Rad-Pendler:innen
12:15 – Citybikers – Bikeleasing statt Autoleasing
13:00 – Ankunft beim Parlament - Ende & Ausklang
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen!
Wir bitten um eine Anmeldung an folgende Mailadresse: [email protected].
Einladung zur dritten überparteilichen Parlamentarischen Radtour am 25. September 2026
Datum: 25.09.2026, 09:00 Uhr
Ort: Parlament
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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