AVISO: Einladung zur dritten überparteilichen Parlamentarischen Radtour am 25. September 2026

Wien (OTS) -

Als Vorsitzende der Ausschüsse für Umwelt und für Verkehr freut es Lukas Hammer und Wolfgang Moitzi, gemeinsam mit Michael Nendwich, dem Obmann der Sparte Sportartikelhandel der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich zur dritten Parlamentarischen Radtour am Freitag, den 25. September 2026 einzuladen.

Dieses Jahr steht das Thema „Mit dem Rad zur Arbeit“ im Fokus. Dabei beschäftigen wir uns unter anderem mit Mobilitätsketten, Radhighways in und aus den Städten, Rad-Leasing und der bestehenden und neu ausgebauten Fahrradinfrastruktur.

Ablauf:

09:00 – Treffpunkt vor dem Parlament (Treffpunkt hinter der Rampe links, davorstehend betrachtet)

Begrüßung durch Lukas Hammer, Wolfgang Moitzi und Michael Nendwich

10:00 – ÖBB-Zentrale – Vortrag „Fahrradmitnahme & Mobilitästkette

11:20 – Steinitzsteg – Geplante Sanierung der Nordbrücke und Folgen für Rad-Pendler:innen

12:15 – Citybikers – Bikeleasing statt Autoleasing

13:00 – Ankunft beim Parlament - Ende & Ausklang

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen!

Wir bitten um eine Anmeldung an folgende Mailadresse: [email protected].

Einladung zur dritten überparteilichen Parlamentarischen Radtour am 25. September 2026

Datum: 25.09.2026, 09:00 Uhr

Ort: Parlament

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien