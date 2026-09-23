Gemeinsame Expertise für den Elektrofachhandel

Wien (OTS) -

Am 25. und 26. September 2026 treffen sich Industrie, Handel und Einkaufskooperationen bei den Elektrofachhandelstagen im Design Center Linz. Als wichtigste österreichische Plattform für den Elektro- und Elektronikfachhandel bringt die Veranstaltung Hersteller, Handelsunternehmen und Branchenexpert:innen zusammen und bietet Raum für Austausch, Vernetzung und neue Impulse.

Erstmals ist der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) gemeinsam mit dem Bundesgremium Elektro- und Einrichtungsfachhandel der Wirtschaftskammer Österreich mit einem eigenen Infocorner vertreten. Dieser dient als Anlaufstelle für Informationen, persönliche Gespräche und den direkten Austausch zwischen Industrie und Handel. Gerade in einem dynamischen Marktumfeld sind enge Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis wichtige Voraussetzungen, um Innovationen erfolgreich in den Markt zu bringen und die Zukunft des Elektrofachhandels aktiv mitzugestalten.

„Mit unserem Infocorner bieten wir Besucher:innen die Möglichkeit, sich direkt mit Expert:innen aus Industrie und Handel auszutauschen und aktuelle Branchenthemen zu diskutieren. Der persönliche Dialog ist eine wichtige Grundlage, um gemeinsame Herausforderungen zu adressieren und Chancen für die Weiterentwicklung des Elektrofachhandels zu nutzen“, sagt Marion Mitsch, Geschäftsführerin des FEEI.

„Diese Veranstaltung ist seit Jahren ein wichtiger Treffpunkt für den österreichischen Elektrofachhandel. Mit dem gemeinsamen Infocorner schaffen wir eine Anlaufstelle, die Industrie und Handel noch stärker vernetzt und den Austausch über aktuelle Entwicklungen, Markttrends und Zukunftsthemen fördert“, betont Bianca Dvorak, Geschäftsführerin des Bundesgremium Elektro- und Einrichtungsfachhandel der Wirtschaftskammer Österreich.

Am Freitag, dem 25. September 2026, steht der Infocorner von 9:00 bis 15:00 Uhr im Eingangsbereich des Design Center Linz Besucherinnen und Besuchern offen. Kristof Klikovits, FEEI-Consultant für Umwelt und Nachhaltigkeit, und Barbara Humer, stellvertretende Geschäftsführerin des Bundesgremium Elektro- und Einrichtungsfachhandel der Wirtschaftskammer Österreich, stehen vor Ort für Gespräche und den fachlichen Austausch zur Verfügung.

Die Elektrofachhandelstage präsentieren auch heuer wieder Innovationen aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Haushaltselektronik, Photovoltaik und E-Mobilität. Mit dem erstmals eingerichteten Infocorner setzen Industrie und Handel zudem ein sichtbares Zeichen für einen Schulterschluss und die gemeinsame Weiterentwicklung der Branche.



Über den FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie vertritt in Österreich die Interessen des zweitgrößten Industriezweigs mit rund 300 Unternehmen, 72.000 Beschäftigten und einem Produktionswert von 23,57 Milliarden Euro (Stand 2025). Gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern – dazu gehören u. a. die Fachhochschule Technikum Wien, UFH, die Plattform Industrie 4.0, Forum Mobilkommunikation (FMK), der Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) und der Verband der Bahnindustrie – ist es das oberste Ziel des FEEI, die Position der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie im weltweit geführten Standortwettbewerb zu stärken.

www.feei.at

Über das Bundesgremium Elektro- und Einrichtungsfachhandel

Das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für seine rund 14.000 Elektro- und Einrichtungsfachhändler mit 41.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 21,5 Milliarden in ganz Österreich ein. Höchste Priorität ist es, die Interessen der Mitglieder bestmöglich zu vertreten und ihre Stimmen in politischen Entscheidungsprozessen auf nationaler und EU-Ebene Gehör zu verschaffen.

Elektro- und Einrichtungsfachhandel - Österreich - WKO