NEOS zu FPÖ-AfD Treffen: Gemeinsam Probleme größer machen

Wien (OTS) -

Angesichts des gestrigen Treffens der FPÖ mit ihren AfD-Freunden aus Sachsen-Anhalt hebt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos hervor: „Auch wenn das Treffen von AfD und FPÖ im Hinterzimmer und möglichst geheim abgehalten worden ist, braucht man kein Hellseher sein, um zu wissen, was dort besprochen worden ist. Es geht einzig und allein darum, Probleme größer zu machen und Österreich, Deutschland und Europa zu destabilisieren. An Lösungen waren Kickl, Weidl oder Siegmund noch nie interessiert. Sie stellen die eigenen Partei-Interessen und die Interessen von ausländischen Kriegstreibern und Despoten über das Wohl der eigenen Landsleute.“

Hoyos verweist dabei erneut auf die Aussage der stellvertretenden FPÖ-Klubobfrau Susanne Fürst in der ORF 3-Sendung „Zur Sache“. Als es um die Rolle Österreichs, Europas und den USA im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine ging, sprach Fürst plötzlich davon, dass der US-Präsident Europa etwas „erlaubt“ hätte: „Nach dieser Aussage ist klar, dass die FPÖ jegliches Interesse an der österreichischen und europäischen Souveränität aufgegeben hat. In der Welt der FPÖ geht es nur mehr darum, was Donald Trump und Putin erlauben und was nicht. Europa und Österreich brauchen keine Erlaubnis von einem Herrn Trump! Wir NEOS lösen Probleme und wollen die Reformen, die dafür notwendig sind, rasch umsetzen - in Österreich und in Europa."