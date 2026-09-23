  • 23.09.2026, 09:39:02
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  • OTS0043

AVISO Pressekonferenz: Psychotherapie studieren - Zukunft gestalten

Neues Masterstudium verankert Psychotherapie an öffentlichen Universitäten

Wien (OTS) - 

Datum: Mittwoch, 30. September 2026

Beginn: 11 Uhr

Ort: Hauptgebäude der Universität Wien, Universitätsring 1, Hörsaal 16, 1010 Wien

Mit 1. Oktober 2026 beginnt ein neues Kapitel in der österreichischen Psychotherapieausbildung: Mit Inkrafttreten der Ausbildungsverordnung (PTh-AAQV 2024) startet erstmals das Masterstudium Psychotherapie an öffentlichen Universitäten. Damit wird ein zentraler Schritt der mit dem Psychotherapiegesetz 2024 neu geregelten Ausbildung umgesetzt – mit weitreichender Bedeutung für die akademische Verankerung der Psychotherapie als eigenständige wissenschaftliche Disziplin und für die zukünftige psychotherapeutische Versorgung in Österreich.

Anlässlich dieses Meilensteins lädt der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) am 30. September 2026 zu einer Pressekonferenz. Im Mittelpunkt stehen der Start des neuen Masterstudiums, die damit verbundenen Veränderungen in der Psychotherapieausbildung sowie die Frage, welche Weichen nun gestellt werden müssen, damit die neue Ausbildungsstruktur nachhaltig zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen psychotherapeutischen Versorgung beiträgt.

Pressekonferenz mit

  • Eva-Maria Holzleitner, BSc, Bundesministerin für Frauen Wissenschaft und Forschung

  • Univ.-Prof.in Dr.in Christa Schnabl, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Universität Wien

  • Univ.-Prof. Dr. Stephan Doering, Curriculumdirektor des Masterstudiums Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien

  • Mag.a Barbara Haid, MSc, Präsidentin Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP)

Moderation:
MMag. Dr. Markus Böckle, MSc, Präsidiumsmitglied des ÖBVP und Leiter des Department Wissenschaft und Forschung des ÖBVP

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung unter [email protected] gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie
Fabienne Patek, MSc
Telefon: +43 676 306 59 41
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.psychotherapie.at

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