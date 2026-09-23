- 23.09.2026, 09:39:02
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AVISO Pressekonferenz: Psychotherapie studieren - Zukunft gestalten
Neues Masterstudium verankert Psychotherapie an öffentlichen Universitäten
Datum: Mittwoch, 30. September 2026
Beginn: 11 Uhr
Ort: Hauptgebäude der Universität Wien, Universitätsring 1, Hörsaal 16, 1010 Wien
Mit 1. Oktober 2026 beginnt ein neues Kapitel in der österreichischen Psychotherapieausbildung: Mit Inkrafttreten der Ausbildungsverordnung (PTh-AAQV 2024) startet erstmals das Masterstudium Psychotherapie an öffentlichen Universitäten. Damit wird ein zentraler Schritt der mit dem Psychotherapiegesetz 2024 neu geregelten Ausbildung umgesetzt – mit weitreichender Bedeutung für die akademische Verankerung der Psychotherapie als eigenständige wissenschaftliche Disziplin und für die zukünftige psychotherapeutische Versorgung in Österreich.
Anlässlich dieses Meilensteins lädt der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) am 30. September 2026 zu einer Pressekonferenz. Im Mittelpunkt stehen der Start des neuen Masterstudiums, die damit verbundenen Veränderungen in der Psychotherapieausbildung sowie die Frage, welche Weichen nun gestellt werden müssen, damit die neue Ausbildungsstruktur nachhaltig zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen psychotherapeutischen Versorgung beiträgt.
Pressekonferenz mit
Eva-Maria Holzleitner, BSc, Bundesministerin für Frauen Wissenschaft und Forschung
Univ.-Prof.in Dr.in Christa Schnabl, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Universität Wien
Univ.-Prof. Dr. Stephan Doering, Curriculumdirektor des Masterstudiums Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien
Mag.a Barbara Haid, MSc, Präsidentin Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP)
Moderation:
MMag. Dr. Markus Böckle, MSc, Präsidiumsmitglied des ÖBVP und Leiter des Department Wissenschaft und Forschung des ÖBVP
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung unter [email protected] gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie
Fabienne Patek, MSc
Telefon: +43 676 306 59 41
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.psychotherapie.at
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