BÖP begrüßt Ausbau der psychischen Versorgung in Institutionen

Wien (OTS) -

Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) begrüßt die Forderungen der Arbeitsgemeinschaft „Institutionelle Versorgung für psychische Gesundheit“ nach einem weiteren Ausbau der psychischen Gesundheitsversorgung und einer stärkeren Absicherung institutioneller Angebote. Insbesondere der Ausbau der klinisch-psychologischen Behandlung in Institutionen ist ein längst erforderlicher Schritt, um Menschen bedarfsgerecht zu versorgen.

„Psychische Gesundheitsversorgung muss dort stattfinden, wo Menschen Unterstützung benötigen. Institutionelle Einrichtungen leisten insbesondere für besonders vulnerable und belastete Menschen einen wichtigen Beitrag zur psychischen Versorgung“, betont BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Der BÖP setzt sich seit Jahren für den Ausbau einer flächendeckenden und kassenfinanzierten psychischen Gesundheitsversorgung ein. Mit psyhelp vermittelt der BÖP seit Anfang 2026 kostenfreie Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung in ganz Österreich. Betroffene müssen dabei nicht in Vorleistung gehen, da die Abrechnung direkt über die Plattform mit den Gesundheitskassen (wie ÖGK, SVS und BVAEB) erfolgt.

Dieses Angebot zeigt, wie eine gut organisierte Versorgung im Rahmen des Sachleistungsprinzips gelingen kann und unterstreicht die Bedeutung eines weiteren Ausbaus kassenfinanzierter klinisch-psychologischer Versorgungsangebote.