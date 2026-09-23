  • 23.09.2026, 09:32:32
  • /
  • OTS0041

BÖP begrüßt Ausbau der psychischen Versorgung in Institutionen

Klinisch-psychologische Behandlung auch in Institutionen unverzichtbar

Wien (OTS) - 

Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) begrüßt die Forderungen der Arbeitsgemeinschaft „Institutionelle Versorgung für psychische Gesundheit“ nach einem weiteren Ausbau der psychischen Gesundheitsversorgung und einer stärkeren Absicherung institutioneller Angebote. Insbesondere der Ausbau der klinisch-psychologischen Behandlung in Institutionen ist ein längst erforderlicher Schritt, um Menschen bedarfsgerecht zu versorgen.

„Psychische Gesundheitsversorgung muss dort stattfinden, wo Menschen Unterstützung benötigen. Institutionelle Einrichtungen leisten insbesondere für besonders vulnerable und belastete Menschen einen wichtigen Beitrag zur psychischen Versorgung“, betont BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Der BÖP setzt sich seit Jahren für den Ausbau einer flächendeckenden und kassenfinanzierten psychischen Gesundheitsversorgung ein. Mit psyhelp vermittelt der BÖP seit Anfang 2026 kostenfreie Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung in ganz Österreich. Betroffene müssen dabei nicht in Vorleistung gehen, da die Abrechnung direkt über die Plattform mit den Gesundheitskassen (wie ÖGK, SVS und BVAEB) erfolgt.

Dieses Angebot zeigt, wie eine gut organisierte Versorgung im Rahmen des Sachleistungsprinzips gelingen kann und unterstreicht die Bedeutung eines weiteren Ausbaus kassenfinanzierter klinisch-psychologischer Versorgungsangebote.

Rückfragen & Kontakt

Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP)
Nathalie Winterink, BA BSc MSc
Telefon: 0670 35 41 296
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.boep.or.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PSY

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen

Rückfragen & Kontakt

Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP)
Nathalie Winterink, BA BSc MSc
Telefon: 0670 35 41 296
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.boep.or.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright