Kfz-Werkstätten im AK-Check: Große Preisunterschiede bei den Stundensätzen und bei der Pickerl-Überprüfung

Linz (OTS) -

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat bei 123 oberösterreichischen Werkstätten die Kosten einer Arbeitsstunde von Kfz-Mechaniker:innen, Spengler:innen und Lackierer:innen und für die Pickerl-Überprüfung erhoben. Die Preise variieren stark: Werden für die Pickerl-Überprüfung im günstigsten Bezirk Freistadt durchschnittlich 65 Euro verrechnet, betragen die Kosten in Wels im Schnitt 82 Euro.



Das kostet die Arbeits­stunde

Im Durchschnitt kostet die Mechaniker:innen-Stunde 139 Euro, die Spengler:innen-Stunde 205 Euro und die Lackierer:innen-Stunde 211 Euro.

Die Bandbreite der Mechaniker:innen-Stundensätze reicht von 50 Euro bis zu 225,90 Euro. Bei Spengler:innen und Lackierer:innen liegen die erhobenen Kosten zwischen 75 Euro und 297 Euro pro Stunde.

Im Vergleich zu 2025 sind die Stundensätze um rund 4 Prozent angehoben worden.

Über­prüfung nach §57a inklusive Pickerl

Für die Pickerl-Überprüfung werden durchschnittlich 73 Euro verrechnet.

Beim günstigsten Anbieter kostet sie 48 Euro, beim teuersten 101,52 Euro.

Eine Werkstatt verrechnet bei Dieselfahrzeugen mehr als bei Benzinern.

Rabatte bei Auto­fahrer­klubs – jedoch nur für Mit­glieder

Für die Pickerl-Überprüfung verlangt der ARBÖ in ganz Oberösterreich 72,20 Euro inklusive Plakette, der ÖAMTC 60,30 Euro inklusive Plakette. Der Stundensatz bei Mechaniker:innen beträgt beim ARBÖ in der ersten Stunde 96,30 Euro (erste Viertelstunde gratis), danach 128,40 Euro für jede weitere Stunde.

Tipps

Verlangen Sie vor Auftragserteilung einen schriftlichen Kostenvoranschlag. Dieser ist grundsätzlich kostenlos, außer die Werkstatt weist vorher darauf hin (zum Beispiel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen).

Die Stundensätze hängen teilweise von der Automarke, vom Modell und von der zu erbringenden Leistung ab.

Lassen Sie sich durchgeführte Reparaturarbeiten erklären und besprechen Sie Unklarheiten in der Rechnung sofort bei Übernahme.

Pickerl-Überprüfungen werden im Rahmen eines (Jahres-)Service von manchen Unternehmen gratis oder verbilligt durchgeführt. Erkundigen Sie sich.

Achtung!

Die Fehlersuche durch eine Werkstätte ist grundsätzlich nicht kostenlos. Legen Sie eine Preisobergrenze fest (bestenfalls schriftlich, zum Beispiel per Mail), bis zu der Kosten anfallen dürfen, ohne dass Rücksprache mit Ihnen gehalten werden muss. Gerade bei älteren gebrauchten Fahrzeugen kann ansonsten die Fehlersuche sogar den Wert des Autos übersteigen.



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