VERBUND und voestalpine vertiefen strategische Partnerschaft für die industrielle Energieversorgung und Transformation

Wien (OTS) -

Langfristiger Rahmenvertrag schafft Basis für gemeinsame Projekte in den Bereichen Energieversorgung, Wasserstoff, Batteriespeicher, Ausbau erneuerbarer Energie und Flexibilitätsvermarktung.

Die voestalpine AG und VERBUND bauen ihre langjährige Zusammenarbeit weiter aus. Mit der Unterzeichnung eines erweiterten Rahmenvertrags bekräftigen beide Unternehmen ihr gemeinsames Ziel, die Transformation der Industrie und der Energiesysteme aktiv voranzutreiben. Die Vereinbarung bildet die Grundlage für die Umsetzung konkreter Projekte und die Zusammenarbeit in den Bereichen erneuerbare Energieversorgung und Wasserstoff.

Die Partnerschaft zwischen voestalpine und VERBUND reicht bereits mehr als ein Jahrzehnt zurück. Aufbauend auf dem 2015 unterzeichneten Memorandum of Understanding und dessen Verlängerung im Jahr 2023 wird die Zusammenarbeit nun auf eine neue Ebene gehoben.

„Die Transformation der Industrie gelingt nur gemeinsam. Mit der voestalpine verbindet uns eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft. Der erweiterte Rahmenvertrag schafft die Grundlage, um innovative Energie- und Infrastrukturprojekte rasch umzusetzen und die Versorgung der energieintensiven Industrie nachhaltig, wettbewerbsfähig und klimafreundlich weiterzuentwickeln. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die den Industriestandort stärken und den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Standorte gerecht werden", so Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender der VERBUND AG.

Starke Partnerschaft für einen wettbewerbsfähigen Industriestandort

Im Mittelpunkt der erweiterten Partnerschaft stehen die langfristige Energieversorgung der voestalpine-Standorte sowie die gemeinsame Entwicklung innovativer Infrastruktur- und Energielösungen. Dazu zählen standortspezifische Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien ebenso wie Lösungen für Wasserstoff, Energiespeicherung und Flexibilitätsvermarktung. Je nach Standort und technischer Ausgangssituation werden unterschiedliche Versorgungskonzepte verfolgt. Der weltweit tätige Stahl- und Technologiekonzern hat mit greentec steel eine klare Strategie zur Transformation seiner Stahlproduktion. In einem ersten Schritt wird der Konzern bis 2029 mehr als 30 % seiner CO2-Emissionen reduzieren. Das entspricht rund 5 % der CO2-Emissionen Österreichs.

Franz Kainersdorfer, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG und Leiter der Metal Engineering Division, sagt: „Mit VERBUND haben wir einen starken und verlässlichen Partner an unserer Seite, mit dem wir gemeinsam an Lösungen für eine sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung arbeiten. Die vertiefte Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um unser Transformationsprojekt greentec steel langfristig erfolgreich umzusetzen.“

Parallel dazu wird die erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff fortgesetzt. Die bereits 2019 am voestalpine-Standort Linz errichtete Wasserstoffpilotanlage H2FUTURE - und damit die weltweit am längsten laufende Wasserstoff-Pilotanlage ihrer Art - wird hinsichtlich Produktion, Speicherung, Verladung und Weiterverwendung von grünem Wasserstoff weiterentwickelt. Gleichzeitig arbeiten beide Unternehmen an einer langfristigen Roadmap für die Versorgung einiger voestalpine-Standorte mit grünem Wasserstoff.

Speicherlösungen und erneuerbare Energie für eine klimafitte Industrie

Auch im Bereich Flexibilität und Energiespeicherung wollen VERBUND und voestalpine ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Geprüft wird die Umsetzung von Batteriespeicherprojekten an den Standorten Kindberg sowie in Donawitz. Darüber hinaus werden weitere Potenziale an Standorten in Deutschland untersucht. Batteriespeicher leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien, erhöhen die Flexibilität im Energiesystem und stärken die Versorgungssicherheit industrieller Prozesse.

Aufbauend auf bereits erfolgreich umgesetzten Projekten wollen beide Unternehmen zudem weitere Möglichkeiten für den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung an geeigneten Standorten erschließen. In den vergangenen Jahren wurden gemeinsam Photovoltaikanlagen realisiert, darunter Anlagen bei voestalpine Tubulars am Standort Donawitz sowie bei voestalpine Wire Rod. Darüber hinaus werden weitere Kooperationsmöglichkeiten geprüft, etwa bei langfristigen Stromlieferverträgen aus erneuerbaren Energiequellen (PPA), beim Ausbau weiterer Photovoltaikanlagen sowie bei innovativen Absicherungs- und Vermarktungsmodellen.

„Wer die industrielle Zukunft Europas sichern will, muss auch die Energieversorgung neu denken. Genau hier setzen wir gemeinsam mit voestalpine an. Wir gestalten ein Energiesystem, das erneuerbare Energie, Wasserstoff, Speicher und intelligente Bewirtschaftung als ein leistungsfähiges Gesamtsystem verbindet, das mitdenkt und mitwächst. So wird aus Energie ein strategischer Hebel für Dekarbonisierung, Innovation und industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Dafür wollen wir gemeinsam Maßstäbe setzen – für die Industrie, für Österreich und für Europas Zukunft“, erklärt Susanna Zapreva, Vorstandsmitglied und Chief Renewables Officer (CRO) der VERBUND AG.

Auch für die nächsten Schritte in Richtung greentec steel schafft die Zusammenarbeit wichtige Voraussetzungen. „Für greentec steel benötigen wir langfristig verfügbare erneuerbare Energie, leistungsfähige Infrastruktur und innovative Technologien. Die Zusammenarbeit mit VERBUND schafft dafür wichtige Voraussetzungen und unterstützt uns dabei, die nächsten Schritte bei der Transformation unserer Stahlproduktion an den jeweiligen Standorten konsequent voranzutreiben“, so Hubert Zajicek, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG und Leiter der Steel Division.

Der Rahmenvertrag läuft bis Ende 2029 und schafft einen verbindlichen Rahmen für die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung zukunftsweisender Projekte und unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis von voestalpine und VERBUND zu Innovation, Versorgungssicherheit und einer zukunftsfähigen Energieversorgung der Industrie.

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 95 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2025 mit rund 4.400 Mitarbeiter:innen ein Konzernergebnis von rund 1.489 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 2.737 Mio. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. Weitere Informationen: www.verbund.com