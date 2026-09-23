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AVISO – Pressekonferenz: Eröffnung: Center for Translational Medicine und Eric Kandel Institute – Center for Precision Medicine
Medizinische Universität Wien und AKH Wien eröffnen zwei neue innovative Forschungsgebäude am Medizinischen Universitätscampus AKH Wien - Pressekonferenz am 1. Oktober 2026
Am 1. und 2. Oktober 2026 eröffnen die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien zwei neue innovative Forschungsgebäude am Medizinischen Universitätscampus AKH Wien: das Center for Translational Medicine (CTM) und das Eric Kandel Institute - Center for Precision Medicine (CPM).
Die innovativen Gebäudekonzepte mit moderner Hightech-Ausstattung für Grundlagenforschung und Therapieentwicklung stärken den Forschungsstandort Wien und den MedUni Campus AKH gezielt weiter.
Die neuen Gebäude bieten moderne Bedingungen für translationale und personalisierte Medizin. Diagnosen, Therapien und Prävention können dadurch noch gezielter auf einzelne Patient:innen zugeschnitten werden, bis hin zur Identifizierung von Krankheitsursachen auf molekularer Ebene und unterstützt durch Artificial Intelligence. So rückt eine Medizin in Reichweite, die auch bei seltenen Erkrankungen neue Therapiechancen eröffnet.
Pressekonferenz:
Termin: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 10:00 Uhr
Ort: Center for Translational Medicine
MedUni Campus AKH, Lazarettgassenweg 7, 1090 Wien
Ihre Ansprechpersonen sind:
Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien & Vorsitzender des Supervisory Boards des Universitätsklinikums AKH Wien
Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung der Republik Österreich
Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien
Im Anschluss an die Pressekonferenz findet die offizielle Eröffnungsfeier statt, zu der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.
Das gesamte Programm zur Eröffnung finden Sie hier: www.meduniwien.ac.at/CTM-CPM
Wir ersuchen um Ihre Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: 01/ 40 160 11 501
E-Mail: [email protected]
Spitalgasse 23, 1090 Wien
www.meduniwien.ac.at/
Universitätsklinikum AKH Wien
Karin Fehringer, MBA MSc
Leiterin Informationszentrum und PR
Wiener Gesundheitsverbund
Tel.: +43 1 404 00-12160
E-Mail: [email protected]
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
www.akhwien.at/presse
Mag.a Silvia Samhaber, BA
Leitung Stabsstelle PR & Kommunikation
für die gemeinsame Betriebsführung des AKH Wien und des Klinischen
Bereichs der MedUni Wien
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
Tel.: +43 (0)1 40 400-12615
E-Mail: [email protected]
[email protected]
www.meduniwien.ac.at
www.akhwien.at
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