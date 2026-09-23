Kundgebung vor Erste Bank – Sparkasse: „Kein österreichisches Bankengeld für grenznahes AKW in Dukovany!“

Linz (OTS) -

Petr Závodský, Geschäftsführer der Dukovany-Errichtergesellschaft Elektrárna Dukovany II, sagte in einem Interview, dass die Česká spořitelna Teil des Bankenkonsortiums sei, welches die AKW-Baupläne in Dukovany zwischenfinanziert. Die Česká spořitelna, die größte Geschäftsbank Tschechiens, steht genau wie die österreichische Erste Bank – Sparkasse im Eigentum Erste Group Bank AG.

Die Erste Group wurde deshalb mit konkreten Fragen zu einer möglichen Beteiligung an der Finanzierung von Dukovany konfrontiert. Unter anderem wurde gefragt, ob die Česká spořitelna tatsächlich Mitglied des genannten Kreditkonsortiums ist und ob die Erste Group beziehungsweise ihre Tochterunternehmen aktuell in irgendeiner Form an der Finanzierung der neuen Reaktorblöcke oder entsprechender Vorarbeiten beteiligt sind. Eine Antwort blieb aus. Auch eine gesetzte Nachfrist ließ die Erste Group verstreichen.

Für Österreich ist dieses Schweigen nicht akzeptabel. Deshalb werden acht Anti-Atom-Organisationen aus ganz Österreich nun eine gemeinsame Kundgebung bei der Erste Bank – Sparkasse am Graben 21 in Wien abhalten.

"Dukovany liegt unmittelbar vor unserer Haustür. Wenn eine österreichische Bankengruppe beziehungsweise ihre tschechische Tochtergesellschaft die Errichtung neuer Atomreaktoren nur 31 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt mitfinanziert, betrifft uns das ganz unmittelbar. Die Bevölkerung und die Sparkassen-Kund_innen müssen wissen: Ist die Česká spořitelna an der Finanzierung beteiligt – ja oder nein?", fordert Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben! rasche Antworten.

"Es kann nicht sein, dass Österreich seit Jahrzehnten Nein zur Atomkraft sagt und gleichzeitig österreichisches Bankkapital möglicherweise dazu beiträgt, neue Reaktoren direkt an unserer Grenze zu errichten. Die Erste Group muss umgehend Transparenz herstellen. Schweigen ist angesichts der Gefahren dieses Projekts keine ausreichende Antwort", stellt Gerold Wagner, Projektverantwortlicher des Anti-Atom-Komitees Freistadt klar.

Unter dem Motto „Kein österreichisches Bankengeld für Dukovany!“ laden folgende österreichische Anti-Atom-Organisationen zur Kundgebung ein:

Anti-Atom-Komitee Freistadt

atomstopp_atomkraftfrei leben, Linz

Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit, Bad Ischl

Plattform gegen Atomgefahren Salzburg (PLAGE) e.V., Salzburg

Verein Sonne und Freiheit, Sandl

Vorarlberger Plattform gegen Atomgefahren

Waldviertler EnergieStammtisch

Wiener Plattform Atomkraftfrei

Zur angemeldeten Veranstaltung sind alle eingeladen, die nicht akzeptieren wollen, dass sich eine österreichische Bank mit AKWs in Verbindung bringen lässt oder diese gar finanziert.

angemeldete Kundgebung vor Erste Bank – Sparkasse: „Kein österreichisches Bankengeld für grenznahes AKW in Dukovany!“

Datum: 05.10.2026, 11:00 Uhr - 05.10.2026, 12:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: vor Erste Bank - Sparkasse

Graben 21

1010 Wien

Österreich