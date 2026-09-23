Förderstopp kostet Aufträge und Arbeitsplätze: Branche fordert sofortigen Start der Kesseltauschförderung 2027

Wien (OTS) -

Haushalte sollen noch heuer Förderanträge für den Tausch auf eine erneuerbare Heizung stellen können – auch wenn die tatsächliche Auszahlung erst 2027 erfolgt. Das fordern proPellets Austria und das Zukunftsforum SHL gemeinsam von der Bundesregierung. Damit würde das Budget 2026 nicht zusätzlich belastet, Haushalte könnten aber bereits heuer in den Heizungstausch investieren. Zusätzlich verlangt die Branche, dass nicht abgerufene Mittel aus vorangegangenen Förderbudgets kurzfristig wieder für neue Förderungen zur Verfügung gestellt werden.

„ Was Österreich derzeit dringend braucht, sind Investitionen und der Ausstieg aus der Öl- und Gasabhängigkeit“ , sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Es schadet der Wirtschaft und dem Klima, wenn Haushalte, die jetzt in den Ausstieg aus Öl und Gas investieren wollen, damit warten müssen. Auch wenn die Fördermittel für das kommende Jahr vorgesehen sind, muss die Antragstellung bereits heuer möglich sein.“

Die monatelange Unterbrechung bei der Förderung trifft nicht nur Haushalte. Auch Installationsbetriebe und Heizungshersteller verlieren Planungssicherheit. Entscheidungen werden verschoben, Aufträge zurückgehalten und Kapazitäten schwieriger planbar.

„Unsere Betriebe brauchen verlässliche Rahmenbedingungen statt Stop and Go. Eine Antragstellung noch 2026 würde Kunden und Betrieben Planungssicherheit geben und verhindern, dass notwendige Investitionen unnötig aufgeschoben werden“, sagt Andreas Rotter, Obmann des Zukunftforums SHL und Landesinnungsmeister Salzburg der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker.

proPellets Austria und das Zukunftsforum SHL fordern daher, die Antragstellung für die Förderperiode 2027 noch im Herbst 2026 zu öffnen. Die Auszahlung kann 2027 erfolgen – die Investitionsentscheidung sollte aber nicht bis dahin warten müssen. Mittel aus den Förderbudgets der Vorjahre, die nicht beansprucht wurden, sollen rasch für neue Förderungen zur Verfügung gestellt werden.

Über proPellets Austria

ProPellets Austria vertritt die österreichische Pelletbranche und ist zentrale Anlaufstelle für Informationen rund um den Pelletmarkt. Zu den Aufgaben des Verbands zählen Marktbeobachtung, Qualitäts- und Branchenarbeit sowie die Information von Politik, Medien, Wirtschaft und Konsument:innen zu Holzpellets und zum Pelletmarkt. Der Verband setzt sich für verlässliche Rahmenbedingungen, hohe Standards und den nachhaltigen Einsatz von Holzpellets als erneuerbaren Energieträger ein.