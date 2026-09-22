Mit GEO in die KI-Antworten: COPE macht Marken bei ChatGPT & Co. sichtbar

Wien / Graz (OTS) -

Heute suchen Menschen nicht mehr nur in klassischen Suchmaschinen, sondern in ChatGPT, Claude, Perplexity oder Google AI Overviews. Die Folge: Der klassische Website-Traffic sinkt, während sich die eigentliche Kaufvorbereitung und -entscheidung zunehmend innerhalb der KI-Antwort abspielt – lange bevor jemand überhaupt eine Website besucht. Für Marken bedeutet das eine neue, entscheidende Frage: Wird man in den Antworten der KI-Systeme überhaupt berücksichtigt? Genau hier setzt COPE mit einer Full-Service-Lösung an.

Von SEO über GEO zu SXO: COPE denkt Sichtbarkeit neu

„GEO ist kein Ersatz für SEO, sondern erweitert den Blick auf die Orte, an denen Kund:innen heute recherchieren, vergleichen und Entscheidungen vorbereiten.“

Georg Reimond, Head of Digital Performance bei COPE

Generative Engine Optimization (GEO) ist bei COPE Teil eines ganzheitlichen Search-Everywhere-Ansatzes (SXO), der wie bisher auf Optimierungen der eigenen Website und Suchmaschinen ansetzt und nun auch KI-Tools, soziale Netzwerke und Plattformen sowie relevante Medien mitdenkt. COPE verbindet dabei Analyse, Beratung, Inhalte, technische Suchoptimierung, digitale PR und gezielte Medienplatzierungen zu einem Gesamtpaket.

Warum es Medien braucht, um in der KI vorzukommen

Der Kern des neuen Angebots ist ein GEO-Paket aus eigenständigen redaktionellen Inhalten. Diese werden auf Basis realer Nutzer-Prompts entwickelt und auf glaubwürdigen Drittseiten veröffentlicht. So entstehen externe Vertrauenssignale, die KI-Systeme bei der Einordnung einer Marke berücksichtigen und sie in Antworten sichtbarer machen können.

„KI-Systeme orientieren sich nicht an einer einzelnen Nennung, sondern an wiederkehrenden, glaubwürdigen Signalen aus unterschiedlichen redaktionellen Umfeldern.“

Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer bei COPE

Eine einzelne Platzierung reicht daher nicht: Erste stabile Effekte entstehen erfahrungsgemäß erst ab rund vier thematisch passenden Drittquellen. Echte Sichtbarkeit meist erst durch sechs bis zwölf Platzierungen über mehrere Monate hinweg – kombiniert mit einer sauberen technischen und inhaltlichen Basis auf der eigenen Website.

Wie können Unternehmen loslegen?

„Am Anfang jedes Projekts steht bei COPE eine datenbasierte Standortbestimmung: Mit einem LLM-Monitoring-Tool analysiert das Team, bei welchen Prompts eine Marke bereits sichtbar ist, wie sie im Vergleich zum Wettbewerb abschneidet und wo die größten Themenlücken liegen.“

Georg Reimond, Head of Digital Performance bei COPE

Basierend auf diesen Erkenntnissen erstellt COPE passgenaue Pakete, die sich an den Inhalten und Zielen der GEO-Kund:innen orientieren. Das ermöglicht eine präzise, medienübergreifende Platzierung relevanter Inhalte aus einer Hand, statt fragmentierter Einzelbuchungen.

„Wer kurzfristig schnelle Sichtbarkeit in ChatGPT erreichen möchte, kann ab sofort ChatGPT Ads über COPE buchen. Als Agentur mit Performance-Marketing-Kompetenz und als Vermarkter mit Zugang zu mehr als 100 hochwertigen Qualitäts- und Themenmedien kann COPE eine Kombination aus verschiedenen, hochwertigen Medienplatzierungen einfach und effizient für Kund:innen abwickeln.“

Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer bei COPE

Jetzt anfragen: Sichtbarkeit, die zählt

Ob erste Standortbestimmung oder laufende Optimierung: COPE begleitet Unternehmen bedarfsgerecht durch die neue Suchwelt – mit Einstiegspaketen, die Medienplatzierung, individuelle Texterstellung und Monitoring inklusive Handlungsempfehlungen vereinen. Wer wissen will, wie ChatGPT & Co. das eigene Unternehmen heute bewerten und wo die größten Chancen liegen, kann sich für ein unverbindliches Erstgespräch direkt an das COPE-Team wenden, per Mail an [email protected] oder unter copegroup.com/kontakt.

Mehr zu GEO und SXO bei COPE sowie laufende Produktneuheiten aus dem Digital Advertising erfahren Sie auf copegroup.com.