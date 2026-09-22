Gewerkschaftsjugend: Mit Berufsorientierung raus aus der Gender-Falle

Wien (OTS) -

Die aktuelle Auswertung des AK-Arbeitsklima-Index zeigt: Die Trennung in Frauen- und Männerberufe beginnt bereits bei der Berufswahl und damit oft schon in der Schule. Für die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) braucht es deshalb eine bessere und geschlechtersensible Berufsorientierung.

„Mit 15 oder 16 Jahren sollte niemand seine berufliche Zukunft danach auswählen, ob ein Beruf als typisch für Mädchen oder Burschen gilt. Jugendliche müssen wissen, welche Möglichkeiten sie haben – und auch, was sie in den unterschiedlichen Berufen verdienen können“, sagt ÖGJ-Bundesjugendvorsitzende Jennifer Huemer.

Mit Berufsorientierung raus aus der Gender-Falle

Berufsorientierung müsse deshalb früher ansetzen und alle Berufsfelder sichtbar machen. „Ein Mädchen muss genauso selbstverständlich einen technischen Lehrberuf in Betracht ziehen können wie ein Junge eine Ausbildung im Sozialbereich. Dafür braucht es gute Informationen, praktische Einblicke und Vorbilder – und zwar frei von Rollenklischees“, so Huemer.

Die ÖGJ fordert:

verbindliche, frühzeitige und geschlechtersensible Berufsorientierung an allen Schulen

mehr praktische Einblicke in unterschiedliche Berufe

Informationen über Einkommen, Entwicklungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen

mehr weibliche Vorbilder in technischen Berufen und männliche Vorbilder in Sozial- und Betreuungsberufen

eine bessere Bezahlung und Aufwertung frauendominierter Berufe

„Es reicht nicht, jungen Frauen zu sagen, sie sollen sich einfach einen besser bezahlten Beruf suchen. Wir müssen auch darüber sprechen, warum viele frauendominierte Berufe bis heute schlechter bezahlt werden. Gute Arbeit mit Menschen ist genauso viel wert wie gute Arbeit mit Maschinen“, betont Huemer.

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