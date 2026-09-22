„Digital Überall“-Workshops gehen in die nächste Runde: Bewerbung noch bis 25. September möglich

Wien (OTS) -

Die mit dem European Digital Skills Award 2025 ausgezeichnete Workshopreihe „Digital Überall“ geht 2026/2027 in die nächste Runde: Rund 3.000 neue Workshops zu je drei Unterrichtseinheiten werden ausgeschrieben. Bildungsanbieter aus ganz Österreich können sich noch bis 25. September 2026 für Planung, Organisation und Durchführung bewerben.

Vier Themenschwerpunkte

Die neuen Workshops konzentrieren sich auf „Digitale Seniorinnen- und Seniorenbildung“, „Digitale Amtswege und Leben mit zunehmender Digitalisierung“, „Fakten erkennen im digitalen Alltag“ sowie „Künstliche Intelligenz“ inklusive „She goes AI“, einem eigenen KI-Workshopformat für Frauen. Die Themen basieren auf einer externen Evaluierung der bisherigen Workshops, die eine hohe Zufriedenheit von 78 Prozent unter den Teilnehmenden zeigt. Die Ausschreibungsunterlagen sind auf www.ankoe.at sowie auf https://digitalekompetenzen.oead.at/de/aktuelles/ausschreibungen abrufbar.

Sichtbarer Fortschritt bei digitalen Kompetenzen

Seit 2023 fanden im Rahmen der Initiative bereits mehr als 6.000 Workshops statt. Österreich hat sich laut Digital Skills Indicator 2025 der Eurostat im EU-Vergleich um zwei Ränge auf Platz 7 verbessert – ein Erfolg, an den die neue Ausschreibung anknüpft. Sie soll dazu beitragen, dass noch mehr Menschen in Österreich von digitaler Bildung profitieren: Rund ein Drittel der Bevölkerung fühlt sich im Umgang mit digitalen Anwendungen noch nicht ganz sicher.

Staatssekretär Alexander Pröll: „Die beste Technologie bringt uns nichts, wenn die Menschen sie nicht anwenden können. Mit unseren Digital-Überall-Workshops stärken und entwickeln wir in ganz Österreich digitale Basiskompetenzen.“

Über die Digitale Kompetenzoffensive

Die Digitale Kompetenzoffensive (DKO) koordiniert auf Basis einer gemeinsamen Strategie nationale Maßnahmen zur Verbesserung digitaler Kompetenzen für alle Generationen und in allen Regionen. Getragen wird sie von fünf Ressorts gemeinsam mit Ländern, Sozialpartnern und Stakeholdern: Bundeskanzleramt (BKA), Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), Bundesministerium für Bildung (BMB), Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) sowie Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK). Die Umsetzung erfolgt durch eine eigene Geschäftsstelle im OeAD.