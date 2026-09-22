Presseaviso 29.09.2026: Neue WU-Studie – So fördern gemeinnützige Stiftungen Wissenschaft und Forschung in Österreich

Wien (OTS) -

Österreichs gemeinnütziger Stiftungssektor entwickelt sich dynamisch: Jährlich stellen Stiftungen mittlerweile 140-150 Mio. Euro für gemeinnützige Zwecke in Österreich zur Verfügung. Zu den wichtigsten Förderbereichen zählen dabei Wissenschaft und Forschung. Doch welchen konkreten Beitrag leisten Wissenschaftsstiftungen zur Finanzierung von Forschung in Österreich? Welche Förderstrukturen und Schwerpunkte prägen das Engagement? Und welche Rolle spielen international tätige Stiftungen im österreichischen Wissenschafts- und Forschungssektor?

Diesen Fragen widmet sich eine neue Studie des Verbandes für gemeinnütziges Stiften (VgS) in Zusammenarbeit mit dem NPO-Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Studie wurde durch den Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) ermöglicht und untersucht erstmals umfassender die Rolle gemeinnütziger Stiftungen als Förderer von Wissenschaft und Forschung in Österreich.

Die zentralen Ergebnisse sowie daraus abgeleitete Perspektiven für den Wissenschaftsstandort Österreich werden im Rahmen eines Pressehintergrundgesprächs am 29. September 2026 um 11:30 Uhr im Haus der Philanthropie in Wien erstmals vorgestellt und diskutiert.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Reinhard Millner , Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship, Wirtschaftsuniversität Wien: Zentrale Ergebnisse und Erkenntnisse der Studie

, Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship, Wirtschaftsuniversität Wien: Oliver Lehmann , Wissenschaftsmanager und Wissenschaftskommunikator, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), sowie Vorstand des Verbandes für gemeinnütziges Stiften: Bedeutung der Studienergebnisse für den Wissenschaftsstandort Österreich

, Wissenschaftsmanager und Wissenschaftskommunikator, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), sowie Vorstand des Verbandes für gemeinnütziges Stiften: Tom König , Geschäftsführer des Rates für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT): Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Wissenschaftspolitik

, Geschäftsführer des Rates für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT): Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Verbandes für gemeinnütziges Stiften:

Einordnung der Ergebnisse in den österreichischen und internationalen Stiftungssektor

PRESSETERMIN: Dienstag, 29.9.2026, 11:30–12:30

Im Haus der Philanthropie in Wien (Schottenring 16/3.OG, 1010 Wien)

Um Anmeldung wird unter [email protected] gebeten. Danke im Voraus für Ihre Zu- oder Absage.