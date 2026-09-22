NEOS zu NR-Sitzung: Reformen, die Zukunft möglich machen – in Europa und in Österreich

Wien (OTS) -

Im Vorfeld der morgigen Nationalratssitzung legen NEOS den Fokus auf zwei zentrale Reformthemen: weniger Bürokratie und mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa sowie eine stärkere zweite Pensionssäule in Österreich.

In der Aktuellen Europastunde werden NEOS den Blick darauf richten, was Europa jetzt braucht, um wirtschaftlich wieder stärker und handlungsfähiger zu werden. NEOS-EU-Abgeordnete Anna Stürgkh hebt im Vorfeld der Sitzung die von Staatssekretär Sepp Schellhorn initiierte europaweite Allianz für Entbürokratisierung hervor: „Europa muss sich wieder stärker auf die großen Aufgaben konzentrieren: Sicherheit, wirtschaftliche Stärke und Freiheit. Dafür brauchen wir weniger kleinteilige Vorschriften, weniger Doppelgleisigkeiten und mehr Raum für Unternehmen, die gestalten und Arbeitsplätze schaffen. Bürokratieabbau schaffen wir nur Hand und Hand – die EU muss die richtigen Voraussetzungen schaffen, die Mitgliedsstaaten setzen gemeinsam um, lernen voneinander und treiben gute Lösungen gemeinsam voran.“

Neben der Aktuellen Europastunde legen NEOS am Mittwoch in der Nationalratssitzung einen weiteren Schwerpunkt: auf die Stärkung der zweiten Pensionssäule. NEOS-Klubobmann Yannick Shetty sagt: „Mit der Reform der 2. Säule sorgen wir dafür, dass die Menschen im Alter mehr von ihrer eigenen Vorsorge haben. Wer über Jahrzehnte anspart, soll auch von besseren Ertragschancen und vom Zinseszinseffekt profitieren können um sich neben der staatlichen Pension ein zusätzliches finanzielles Standbein aufbauen können. So schaffen wir mehr Chancen auf eine höhere zusätzliche Pension und mehr finanzielle Sicherheit und Freiheit im Alter."