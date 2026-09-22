FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Dagmar Belakowitsch und Peter Wurm

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch sowie FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260922XJgSAwOj/o5tWq2OQ

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.