- 22.09.2026, 11:32:02
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Dagmar Belakowitsch und Peter Wurm
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch sowie FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260922XJgSAwOj/o5tWq2OQ
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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