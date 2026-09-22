- 22.09.2026, 11:27:32
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Startschuss für WorldSkills 2026: Die Medaillenmacher hinter den Kulissen
Auch bei den Trainer:innen sind alle Teile Österreichs vertreten – Vor den Wettbewerbstagen sind die Architekten der rot-weiß-roten Erfolge besonders gefragt.
Heute, Dienstag, werden die Berufs-Weltmeisterschaften WorldSkills 2026 in Shanghai mit einer imposanten Show eröffnet (Livestream ab 14 Uhr österreichischer Zeit). Ab Mittwoch entscheidet dann vier intensive Wettbewerbstage lang jeder einzelne Handgriff über Edelmetall oder Blech.
Kurz vor dem Auftritt ist das Trainer-Team besonders gefragt: Die Expertinnen und Experten aus Unternehmen und Schulen haben die 48 jungen Spitzenfachkräfte aus Österreich monatelang auf den Punkt vorbereitet. Jetzt geht es darum, letzte Unsicherheiten auszuräumen, Ruhe zu vermitteln und den Blick auf die Aufgaben zu richten. „Ohne unsere Expertinnen und Experten wäre es nicht möglich, unsere jungen Fachkräfte auf diesem Niveau auf eine Weltmeisterschaft vorzubereiten“, sagt SkillsAustria-Teamchef Jürgen Kraft.
Erfahrung, Verantwortung und Erfolgsserien
In große Fußstapfen tritt Manuel Bauer aus Horitschon, Ausbilder der Bauakademie Wien am Standort Guntramsdorf: Der Burgenländer betreut Julian Gintner und Michael Pomassl von Leyrer + Graf in Gmünd im Betonbau. Sein Vorgänger Thomas Prigl gewann mit Österreich seit 2015 acht internationale Großereignisse in Folge. Bauer bringt den Anspruch auf den Punkt: „Das Handwerk, der Bau und unsere Fachkräfte verdienen mehr Aufmerksamkeit. Man fährt nicht einfach nur zu einem Wettbewerb - man vertritt sein Land.“ Foto: Team Betonbau (l. Julian Gintner, Mitte: Experte Manuel Bauer, r. Michael Pomassl), vollständiger Pressetext Burgenland, vollständiger Pressetext Niederösterreich
Andreas Stiegler aus St. Martin am Grimming führte als Experte vier verschiedene Fachkräfte bei vier aufeinanderfolgenden internationalen Wettbewerben zu Gold. In Shanghai begleitet er Andreas Landl von Schnellnberger in Wartberg an der Krems im Wettbewerb Fliesenlegen. „Jeder Teilnehmer bringt andere Stärken und Schwächen mit, jeder reagiert anders auf Druck. Du musst als Trainer herausfinden, was genau dieser Teilnehmer braucht.“ Foto: Team Fliesenleger (l. Experte Andreas Stiegler, r. Andreas Landl), vollständiger Pressetext Steiermark
Max Meusburger aus Lochau, Inhaber des Elektrotechnikunternehmens maxtec, kennt die Wettbewerbssituation selbst: Bei EuroSkills 2018 holte er Silber. Nun betreut er Janick Gehrer von Julius Blum in Höchst in der Anlagenelektrik. Seine Rolle sieht er bewusst im Hintergrund: „Der Kandidat soll nach außen der Hero sein.“ Foto: Team Anlagenelektrik (l. Janick Gehrer, r. Experte Max Meusburger), vollständiger Pressetext Vorarlberg
Vom Wettbewerb an die Seitenlinie
Die Oberösterreicherin Julia Kusel aus Gunskirchen, Mitarbeiterin von Resch & Frisch und ehemalige WorldSkills- und EuroSkills-Teilnehmerin, begleitet die steirische Bäckerin Jennifer Lueger von der Bäckerei Arbesleitner in Miesenbach bei Birkfeld. Lueger hat auch nach der Arbeit und am Wochenende intensiv trainiert. Kusel: „Da kann man einfach sehr stolz sein, dass sie so diszipliniert arbeitet.“ Foto: Team Bäckerei (l. Teilnehmerin Jennifer Lueger, r. Expertin Julia Kusel), vollständiger Pressetext Oberösterreich
Christian Schöndorfer, Abteilungsvorstand für Informationstechnologie an der HTL Rennweg, betreut Tarik Begeta von Ixopay in Wien in der IT-Netzwerk- und Systemadministration. Für ihn geht es um mehr, als Fachwissen zu vermitteln: „Ich sage immer, dass ich mit einem Jugendlichen hinfliege und mit einem Erwachsenen wieder nach Hause komme.“ Foto: Team IT Netzwerk- und Systemadministration (l. Tarik Begeta, r. Christian Schöndorfer), vollständiger Pressetext Wien
Ruhe, Kreativität und Lösungen
Elisabeth Binder von der Berufsschule Altmünster betreut Sarah Schöftner vom Hotel Guglwald in Vorderweißenbach im Restaurant Service. Beim gemeinsamen Training in Peking waren ungewohnte Verpackungen von Milch, Obers und Kokosmilch ein Teil der Herausforderung. „Ich war sehr stolz, wie Sarah Aufgaben gelöst hat, die sie in ihrem Leben noch nie meistern musste“, sagt Binder. Foto: Team Restaurant Service (l. Sarah Schöftner, r. Expertin Elisabeth Binder)
Isabella Lindenbauer vom Betrieb Maßkleidung für Sie & Ihn in Straßwalchen (Salzburg) begleitet Julia Kaufmann von der Modeschule Graz in der Mode-Technologie. „Eine gute Idee ist nur der Anfang. Danach muss jeder Arbeitsschritt so geplant sein, dass am Ende ein sauber verarbeitetes Stück vor uns liegt“, sagt Lindenbauer. Foto: Team Mode-Technologie (l. Expertin Isabella Lindenbauer, r. Teilnehmerin Julia Kaufmann), vollständiger Pressetext Salzburg
Larissa Schneiderbauer von der Universität Innsbruck, Arbeitsbereich Baumanagement, Baubetrieb und Tunnelbau, betreut Abdulkadir Özen von ODE Informationstechnik in Wien im Wettbewerb Digital Construction. „Ein digitales Modell muss fachlich schlüssig sein. Wer die Zusammenhänge versteht, kann Änderungen nachvollziehen, Fehler erkennen und seine Lösung begründen“, sagt Schneiderbauer. Foto: Team Digital Construction (l. Expertin Larissa Schneiderbauer, r. Abdulkadir Özen), vollständiger Pressetext Tirol
Alle Bundesländer-Texte zu den Trainer:innen im Überblick
- Kärnten: WorldSkills 2026 in Shanghai: Diese Trainer machen Kärntens Medaillen-Hoffnungen stark (hier zur Pressemitteilung)
- Steiermark: Die Architekten des Erfolgs: Steirische Trainer machen Österreich fit für die Berufs-WM (hier zur Pressemitteilung)
- Oberösterreich: WorldSkills 2026: Oberösterreichs Trainer geben rot-weiß-rotem WM-Team den letzten Schliff (hier zur Pressemitteilung)
- Niederösterreich: WorldSkills: Niederösterreichs Trainer sind vor dem Auftakt in Shanghai gefragt (hier zur Pressemitteilung)
- Wien: WorldSkills in Shanghai: Diese Wiener Trainer rücken vor Wettbewerbsbeginn in den Fokus (hier zur Pressemitteilung)
- Salzburg: WorldSkills in Shanghai: Salzburger Trainer-Quartett rückt vor Berufs-WM in den Mittelpunkt (hier zur Pressemitteilung)
- Tirol: WorldSkills in Shanghai: Tiroler Trainer-Trio träumt vom Medaillen-Triple (hier zur Pressemitteilung)
- Vorarlberg: Die Architekten des Erfolgs: Vorarlberger Trainer machen Österreich fit für die Berufs-WM (hier zur Pressemitteilung)
- Burgenland: WorldSkills in Shanghai: Trainer aus Horitschon will unerreichte WM-Serie prolongieren (hier zur Pressemitteilung)
O-Ton-Service
- Experte Wolfgang Fank aus der Steiermark, Trainer von Möbeltischler Elias Stephan: „Wer WorldSkills nicht kennt, kann sie sich am ehesten wie Olympische Spiele vorstellen – nur treten wir in den verschiedensten Berufen an.“ (hier zum gesamten O-Ton)
- Hier finden Sie alle vorhandenen O-Töne.
Fotos (© SkillsAustria/Wieser/Slovencik)
- Alle Fotos von den Expert:innen und Teilnehmer:innen
- Aktuelle Fotos finden Sie hier, Bilder von der Opening Ceremony werden im Laufe des Nachmittags ergänzt.
- Hier finden Sie alle Fotos nach Alben sortiert.
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