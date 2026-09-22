Gödl: Haft in der Heimat ist ein essenzieller Teil eines harten und gerechten Asylsystems

Wien (OTS) -

“Die Haft in der Heimat ist ein essenzieller Teil eines harten und gerechten Asylsystems. Die Bundesregierung und Innenminister Gerhard Karner arbeiten konsequent an der Bekämpfung der illegalen Migration und sorgen dafür, dass wir Herr im eigenen Haus sind und auch bleiben. Die Maßnahmen, die unter Innenminister Karner gesetzt wurden, wie der Stopp des Familiennachzuges, Zerschlagung der Schleppermafia nach Österreich und kürzlich der Beschluss zu Haft in der Heimat tragen ganz klar Früchte. Österreich verzeichnet einen Tiefstand in der Grundversorgung seit 20 Jahren, die Minuszuwanderung wird nachhaltig abgesichert und im August wurde ein Rückgang von mehr als zwei Drittel der Asylerstanträge im Vergleich zum August des Vorjahres verzeichnet. Der Herbst der Ergebnisse ist eingeläutet und die Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker arbeitet konsequent für den Aufschwung in Österreich und setzt mit Innenminister Gerhard Karner neue Maßstäbe für ein hartes und faires Asylsystem”, so der Klubobmann und Sicherheitssprecher der Österreichischen Volkspartei Ernst Gödl. (Schluss)