  • 22.09.2026, 11:09:02
  • /
  • OTS0069

Gödl: Haft in der Heimat ist ein essenzieller Teil eines harten und gerechten Asylsystems

Haft in der Heimat entlastet unsere Gefängnisse, die Polizei und macht uns zum Herrn im eigenen Haus

Wien (OTS) - 

“Die Haft in der Heimat ist ein essenzieller Teil eines harten und gerechten Asylsystems. Die Bundesregierung und Innenminister Gerhard Karner arbeiten konsequent an der Bekämpfung der illegalen Migration und sorgen dafür, dass wir Herr im eigenen Haus sind und auch bleiben. Die Maßnahmen, die unter Innenminister Karner gesetzt wurden, wie der Stopp des Familiennachzuges, Zerschlagung der Schleppermafia nach Österreich und kürzlich der Beschluss zu Haft in der Heimat tragen ganz klar Früchte. Österreich verzeichnet einen Tiefstand in der Grundversorgung seit 20 Jahren, die Minuszuwanderung wird nachhaltig abgesichert und im August wurde ein Rückgang von mehr als zwei Drittel der Asylerstanträge im Vergleich zum August des Vorjahres verzeichnet. Der Herbst der Ergebnisse ist eingeläutet und die Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker arbeitet konsequent für den Aufschwung in Österreich und setzt mit Innenminister Gerhard Karner neue Maßstäbe für ein hartes und faires Asylsystem”, so der Klubobmann und Sicherheitssprecher der Österreichischen Volkspartei Ernst Gödl. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright