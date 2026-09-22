Verstehen Sie Österreich? hdgö-Programm in der Langen Nacht der Museen

Wien (OTS) -

Land der Berge, Land am Strome: Am 22. Oktober 1946 wurde die Melodie der österreichischen Bundeshymne im Ministerrat beschlossen. Den Text, der das Land und seine Landschaft beschreibt, schrieb Paula Preradović. Vielgerühmt, vielgeprüft und vielgeliebt ist das Österreich der Bundeshymne – aber auch viel verstanden? In der Langen Nacht der Museen testen Besucher*innen im Haus der Geschichte Österreich (hdgö), ob sie wissen, wie Österreich in den letzten 100 Jahren getickt hat. Wer alle Fragen richtig beantwortet, kann eine Jahreskarte gewinnen. Außerdem warten eine Rätselrallye und eine Postkarten-Bastelstation auf Klein und Groß.

Alle großen Töchter, Söhne und Besucher*innen, die auf ihrem nächtlichen Museumsausflug am 3. Oktober „mutig in die neuen Zeiten“ schreiten, finden in der hdgö-Hauptausstellung Neue Zeiten: Österreich seit 1918 drei interaktive Quizstationen. Überraschende, knifflige und unterhaltsame Fragen bieten Antwort A, B oder C zur Auswahl. Wer auf dem Stationen-Pass alles richtig ankreuzt und beim Gewinnspiel mitmacht, hat die Chance auf eine hdgö-Jahreskarte. Die Gewinner*innen werden im November 2026 ausgelost und informiert.

Junge Besucher*innen unter 14 Jahren, die noch nicht am Gewinnspiel teilnehmen dürfen, erkunden das nächtliche Museum mit der Rätselrallye auf eigene Faust. Im Foyer wartet außerdem die Retro-Bastelstation. Dort lassen sich ganz persönliche Österreich-Postkarten gestalten – mit bunten Stickern und kreativen Motiven.

Die ORF-Lange Nacht der Museen bietet jährlich auch die Gelegenheit, ohne Absperrungen zwischen allen Museen der Neuen Hofburg zu flanieren, um im Idealfall das vielgerühmte und -geliebte Österreich ein wenig besser zu verstehen.