  • 22.09.2026, 10:43:32
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  • OTS0058

CO2-Speicherung ist die letzte Meile nicht die erste

Auch Sicherheitsprobleme müssten gelöst werden

wien (OTS) - 

Als vorschnell kritisiert die Umweltorganisation VIRUS die Regierungspläne, CO2 Speicherung in Österreich zu erlauben. Sprecher Wolfgang Rehm: „CO2 zu speichern muss die letzte Meile bleiben und nicht die erste. Zuerst müssen die aktuell und erwartbar weiter steigenden Österreichischen Treibhausgasemissionen auf mindestens die Hälfte reduziert worden sein.“

Die Umweltorganisation verweist auch auf bisher ungelöste Sicherheitsprobleme eines milliardenteuren Systems aus CO2 –Pipelines die ein militärisches und terroristisches Primärziel darstellen und von den Abscheideanlagen zu geologischen Lagerstätten fragwürdiger Verfügbarkeit führen sollen. „CO2 ist schwerer als Luft und kann bei großen Outbreaks Atemluft verdrängen und Menschenleben gefährden,“ so Rehm abschließend.

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Wolfgang Rehm
Telefon: 0699/12419913
E-Mail: [email protected]

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