Wiener Netze erstmals im Vorstand der europäischen Organisation der Verteilnetzbetreiber

Wien (OTS) -

Thomas Angerer, Geschäftsführer der Wiener Netze, wurde Mitte September 2026 in den Vorstand der Organisation der europäischen Verteilnetzbetreiber, also der Distribution System Operators (DSO)-Entity, gewählt. Österreich erhält damit eine starke Stimme im Konzert der europäischen E-Wirtschaftsverbände.

„Europas Stromnetzbetreiber spielen eine zentrale Rolle in der Verwirklichung der Energiewende. Wir alle wissen: nur starke und smarte Stromnetze werden es uns ermöglichen, CO2-neutral zu werden und damit unsere Umwelt für unsere Kinder und Enkelkinder intakt zu halten“, betont Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke: „Ich freue mich daher sehr, dass mit Thomas Angerer ein Mitglied der Wiener Stadtwerke-Gruppe künftig eine wichtige Mitbestimmungsrolle in Brüssel übernimmt. Ich gratuliere dem Geschäftsführer der Wiener Netze herzlich und wünsche ihm viel Erfolg bei seiner Aufgabe.“

Verteilnetze wichtig für Energiewende

„Die Energiewende steht und fällt mit den Verteilnetzen. Sie vernetzen die vielen dezentralen erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind mit den Stromkund*innen. Wir haben daher viel zum Erfolg der Energietransformation beizutragen. Ich freue mich sehr darauf, in meiner neuen Rolle die Expertise der Verteilnetzbetreiber in EU-Gremien einzubringen und unsere gemeinsamen Interessen gegenüber den Europäischen Institutionen und den Verbünden der Stromübertragungsnetz- bzw. Gasübertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E und ENTSOG) sowie dem Verbund der Wasserstoffübertragungsnetzbetreiber (ENNOH) zu vertreten“, sagt Thomas Angerer, Wiener Netze-Geschäftsführer und neu gewähltes Board-Mitglied der DSO-Entity.

„Ich kann und werde mich bei dieser Aufgabe auf die große Expertise und Erfahrung meiner Kolleg*innen bei den Wiener Netzen aus den Bereichen Strom, Gas und Wasserstoff stützen. Auf sie kann ich mich verlassen“, so Angerer.

Die europäische Organisation der Verteilnetzbetreiber

Die DSO-Entity wurde 2020 gegründet und vertritt seit 2021 aktiv die Interessen der Verteilnetzbetreiber in der EU-Politik. Sie besteht aus mehr als 950 Mitgliedern in 27 EU-Mitgliedstaaten.

Der Vorstand besteht aus 33 Mitgliedern, unter ihnen 3 weitere Österreicher und einem Präsidenten. Zur Wahl gestellt hatten sich 45 Kandidat*innen aus 18 EU-Ländern.

Österreich ist ab sofort mit der maximal erlaubten Anzahl von 4 Mitgliedern pro Mitgliedstaat im Vorstand vertreten: Neben Thomas Angerer sind auch Franz Strempfl (Energienetze Steiermark), Erwin Smole (Energie Klagenfurt) und Michael Haselauer (Netz OÖ) im Vorstand.

Fotos zum Gratisdownloaden: CELUM Copyright: Wiener Netze/Martin Hörmandinger

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Netzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Daten dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 490 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität. Die Wiener Netze sind ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem bedeutendsten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien.