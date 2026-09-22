ARBÖ: Marathon-Premiere, Radrennen und Großveranstaltungen bringen regionale Staus

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende von Freitag, 25.09., bis Sonntag, 27.09., dürfte auf Österreichs Fernstraßen insgesamt ruhiger verlaufen als die vergangenen Reisewochenenden. In Österreich und Deutschland sind die Sommerferien beendet, ein größerer Ferienwechsel fällt damit aus. Regional erwartet der ARBÖ-Informationsdienst dennoch erhebliche Behinderungen: Die Premiere des Wörthersee Marathons, das Radrennen „King of the Lake“ rund um den Attersee, Großveranstaltungen in Wien und Salzburg sowie der Auftakt des Urfahraner Herbstmarktes sorgen für mehr Verkehrsaufkommen.

Veranstaltungen bringen umfangreiche Sperren rund um Wörthersee und Attersee

Am Sonntag feiert der Wörthersee Marathon seine Premiere. Mehr als 8.000 Läuferinnen und Läufer aus über 36 Ländern werden bei den verschiedenen Bewerben erwartet, rund 4.200 davon absolvieren die volle Marathondistanz rund um den Wörthersee.

Entlang der Strecke kommt es zu umfangreichen Straßensperren. In Krumpendorf ist unter anderem die Kärntner Straße (B83) in Richtung Pörtschach zwischen 10 und etwa 18 Uhr betroffen. Auch auf den übrigen Seeuferstraßen ist mit Behinderungen zu rechnen.

Am Samstag sorgt das Einzelzeitfahren „King of the Lake“ für umfangreiche Sperren rund um den Attersee. Die 47,2 Kilometer lange Strecke führt einmal um den See. Zwischen etwa 12:15 und 19 Uhr werden dafür längere Abschnitte der Attersee Straße (B151) und der Seeleiten Straße (B152) gesperrt.

Der ARBÖ empfiehlt beide Gebiete an den Veranstaltungstagen großräumig zu umfahren oder Fahrten entlang der Seeufer außerhalb der Sperrzeiten zu planen.

Veranstaltungsreiches Wochenende in Wien

In Wien sorgt am Samstag der „Tag des Sports“ am Heldenplatz für verstärktes Verkehrsaufkommen in der Innenstadt. Österreichs größtes Open-Air-Sportevent findet von 10 bis 18 Uhr statt. In den vergangenen beiden Jahren kamen jeweils Hunderttausende Besucherinnen und Besucher, entsprechend rechnet der ARBÖ vor allem ab den Vormittagsstunden mit starkem Besucherzustrom rund um den Heldenplatz.

Davon betroffen sein können insbesondere der Burgring, die Zufahrten über Bellariastraße und Museumstraße sowie die angrenzenden Innenstadtstraßen. Es ist mit einer stärkeren Auslastung der innerstädtischen Garagen und mit Parkplatzsuchverkehr zu rechnen. Nach Veranstaltungsende gegen 18 Uhr kann sich das Verkehrsaufkommen nochmals erhöhen. Der ARBÖ empfiehlt daher, den Bereich rund um den Heldenplatz nach Möglichkeit zu umfahren und für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Zusätzlichen Veranstaltungsverkehr bringt ab Donnerstag, 24.09. die „Wiener Kaiser Wiesn“ im Prater. Am Sonntagabend kommt das Fußball-Länderspiel Österreich gegen Kosovo im Ernst-Happel-Stadion hinzu, der Ankick findet um 19 Uhr statt. Rund um das Stadion sind die Stadionallee zwischen Schüttelstraße und Lusthausstraße sowie je nach Verkehrslage auch die Meiereistraße von Sperren betroffen. Auf der Meiereistraße steht zudem nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Aufgrund der Veranstaltungen im Prater empfiehlt der ARBÖ auch hier die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Urfahraner Herbstmarkt startet am Freitag

Am Freitag um 18 Uhr öffnet der Urfahraner Herbstmarkt in Linz seine Tore. Im Vorjahr wurden allein am Eröffnungswochenende knapp 150.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Dementsprechend ist vor allem am Freitagabend sowie am Samstag und Sonntag auf der Mühlkreisautobahn (A7), der Rohrbacher Straße (B127) und den innerstädtischen Zufahrten nach Urfahr mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Ebenfalls für Verzögerungen sorgt die Sperre der Innkreisautobahn (A8) zwischen Wels-West und dem Knoten Voralpenkreuz in Fahrtrichtung Süden. Für Besucherinnen und Besucher, die aus dem Westen anreisen, empfiehlt sich daher, etwas mehr Zeit für die Anreise einzuplanen.

Rupertikirtag trifft auf Neutorsperre in Salzburg

Noch bis Sonntag findet in der Salzburger Altstadt der 49. Salzburger Rupertikirtag statt. Das Festgelände erstreckt sich rund um Dom-, Kapitel- und Residenzplatz sowie den Alten Markt und lockt traditionell tausende Besucherinnen und Besucher an.

Zusätzlich ist das Neutor seit 14.09. für den motorisierten Verkehr gesperrt. Dadurch ist rund um die Altstadt mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Da auch die Mönchsberggarage rasch ausgelastet sein kann, empfiehlt der ARBÖ die Nutzung der Park-and-Ride-Anlagen und der öffentlichen Verkehrsmittel.