OeNB-Dialog: Der Euro im Wandel – Digitalisierung und Geopolitik

Wien (OTS) -

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien laden zum OeNB-Dialog 2026 ein. Am 24. September diskutieren Prof. Hans Gersbach (ETH Zürich, KOF Institut), Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung der WKO und OeNB-Gouverneur Martin Kocher, über die Zukunft des Euro angesichts digitaler Transformation und geopolitischer Entwicklungen. Die Veranstaltung findet ab 18:00 Uhr im Kassensaal der OeNB in Wien statt.

Das europäische Finanz- und Geldsystem steht vor weitreichenden Veränderungen. Neue Technologien verändern zunehmend die Art, wie Zahlungen abgewickelt, Kredite vergeben und Währungen international eingesetzt werden. Gleichzeitig stellen geopolitische Entwicklungen die internationale Rolle des Euro vor neue Herausforderungen.

Wird der Euro in einem sich wandelnden globalen Umfeld an Bedeutung gewinnen oder verlieren? Kann der digitale Euro die internationale Stellung des Euro stärken? Und welche Bedeutung hat die wachsende Verbreitung von Stablecoins für Europa und für die Stabilität unseres Finanzsystems?

Der OeNB-Dialog 2026 beleuchtet diese Fragen aus Sicht von Wissenschaft, Bankensektor und Zentralbank. Zusätzlich wird diskutiert, wie neue Formen digitalen Geldes die Rolle von Zentralbanken und Geschäftsbanken verändern und wie das europäische Finanzsystem in der Zukunft aussehen könnte.

Über Hans Gersbach

Hans Gersbach ist Professor für Macroeconomics: Innovation and Policy an der ETH Zürich und Co-Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle. Er gehört zu den führenden Ökonomen im Bereich der monetären Makroökonomik, der Geld und Bankentheorie sowie Innovationsökonomik.

Seine Forschung verbindet theoretische Modellierung mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa der Gestaltung demokratischer Prozesse oder Förderung von Innovation in Volkswirtschaften. Hans Gersbach ist Research Fellow am CEPR (Center for Economic Policy Research) für Public Policy and Industrial Organization, beim CESifo München und beim IZA Bonn. Er berät regelmäßig politische Institutionen und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums in Deutschland, dessen Vorsitzender er war.

Über die OeNB-Gastprofessur

Die OeNB-Gastprofessur ist eine wissenschaftliche Kooperation zwischen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien und der Oesterreichischen Nationalbank. Sie ermöglicht es, regelmäßig international renommierte Wissenschafter:innen nach Wien einzuladen und den Austausch in der akademischen Forschung sowie den öffentlichen Diskurs zu wirtschaftspolitischen Fragen zu fördern.

Veranstaltung „Der Euro im Wandel: Digitalisierung und Geopolitik“

Martin Kocher, Gouverneur Oesterreichische Nationalbank

Hans Gersbach, Professor für Macroeconomics: Innovation and Policy (ETH Zürich)

Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin Bundessparte Bank und Versicherung (WKO)

Moderation: Paul Pichler, Assoz. Professor, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Wien)

Zeit: Donnerstag, 24. September, 18:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr)

Ort: Oesterreichische Nationalbank, , Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien, Kassensaal.

Anmeldung: wiwi.univie.ac.at/events/gastprofessuren/oenb-gastprofessuren/2026-hans-gersbach

Rückfragehinweise:

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit/Universität Wien

Simone Vanek, B.A.

Tel.: +43-1-4277-37040

[email protected]

https://wirtschaftswissenschaften.univie.ac.at