20 Jahre CARPLUS: Starker Partner für den Autohandel

Wien (OTS) -

Im September 2006 gründete die Wiener Städtische CARPLUS mit dem Ziel, die Betreuung ihrer Vertriebspartner im Autohandel weiter zu professionalisieren. Seither wurde das Händlernetz kontinuierlich in ganz Österreich ausgebaut. „CARPLUS verbindet seit 20 Jahren die Stärke der Wiener Städtischen mit hoher Kompetenz im Automotive-Bereich. Die erfolgreiche Entwicklung zeigt, wie wichtig eine persönliche und zielgerichtete Betreuung, innovative Lösungen und langfristige Partnerschaften gerade in einem dynamischen Umfeld wie dem Automarkt sind“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Persönlich, regional und markenunabhängig

CARPLUS hat sich stets weiterentwickelt und gemeinsam mit dem Außendienst der Wiener Städtischen verfügt CARPLUS über ein österreichweit flächendeckendes Serviceteam. Das Unternehmen beschäftigt 39 Mitarbeiter, davon elf im Vertrieb und arbeitet im Pkw-, Lkw- und Motorrad-Segment mit Autohäusern, Importeuren und weiteren Partnern zusammen. Darüber hinaus betreut CARPLUS 17 Zulassungsstellen der Wiener Städtischen direkt in Autohäusern. „Nach 20 Jahren im Automotive Business wissen wir, dass wir auf Veränderungen in der Branche gemeinsam mit unseren Partnern die richtigen Antworten finden. Gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit und die Nähe zu unseren Partnern sehen wir als unser Erfolgskonzept. Wir kennen die Anforderungen des Autohandels und können gemeinsam mit dem Außendienst der Wiener Städtischen rasch und unkompliziert unterstützen. Wir haben viel bewegt und noch viel mehr vor“, erklärt Michael Schlögl, Geschäftsführer von CARPLUS

Mehr als eine Versicherung

Auch die Rolle der Versicherung im Autohaus hat sich verändert. CARPLUS verbindet Versicherung mit Leasing, Finanzierung und Garantieleistungen und unterstützt Händler dabei, diese Lösungen nahtlos in den Fahrzeugverkauf zu integrieren. Das stärkt die Kundenbindung, verbessert das Kundenerlebnis und schafft zusätzliche Ertragsmöglichkeiten. Ein zusätzlicher Bonus: CARPLUS unterstützt Autohäuser auch bei der Aufnahme der Versicherungsvermittlung in das Daily Business und eröffnet damit zusätzliche Potenziale zur Kundenbindung. „Genau an der Schnittstelle zwischen Fahrzeugverkauf, Versicherung und weiteren Mobilitätsdienstleistungen sehen wir großes Potenzial. Unser Anspruch ist es, Lösungen möglichst einfach in die Prozesse des Autohauses zu integrieren und damit einen Mehrwert für unsere Partner zu schaffen“, erklärt CARPLUS-Geschäftsführer Dominic Krb.

Mit Blick auf den Wandel der Automobilbranche wird CARPLUS diesen Weg konsequent fortsetzen. Elektrifizierung, neue Hersteller, veränderte Vertriebsmodelle und zunehmend digitale Customer Journeys werden das Automotive Business weiter verändern. Die enge Zusammenarbeit mit den Partnerbetrieben soll auch künftig die Basis für weiteres Wachstum bilden.