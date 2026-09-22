  • 22.09.2026, 08:00:38
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MEIN JOB, MEIN ALLTAG: Inklusive Arbeitswelten auf OKTO

Portraits des Dachverbands berufliche Inklusion – Austria (dabei-austria) ab 24. September 2026 im Community TV

Elfi bei der Arbeit bei Billa Plus
Wien Breitensee (OTS) - 

In der Sendereihe MEIN JOB, MEIN ALLTAG porträtiert der DACHVERBAND BERUFLICHE INKLUSION – AUSTRIA (dabei-austria) Menschen mit Behinderungen sowie chronischen und psychischen Erkrankungen in ihrem Arbeitsleben. OKTO zeigt bestehende und zukünftige Folgen ab Donnerstag, 24. September 2026 um 20:00 Uhr in der Sendereihe HIGH FIVE.

Mohamed ist Koch im Hotel Indigo Vienna – Naschmarkt. Elfi arbeitet bei Billa Plus in Feldbach. Manuel wird bei werkstart in Innsbruck zum Protagonisten eines Projekts, von dem er einst selbst profitiert hat. Lisa-Marie ist bei Primark in Graz an der Kassa und auf der Fläche tätig. Ihre Porträts zeigen unterschiedliche berufliche Wege, Kompetenzen und Erfahrungen – und machen gelebte Inklusion im Arbeitsalltag sichtbar.

Die Porträts zeigen: Berufliche Inklusion gelingt – mit engagierten Unternehmen, starken Beschäftigten und professioneller Unterstützung. Die Trägerorganisationen im Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA) und ergänzende Unterstützungsangebote schaffen dafür die notwendigen Rahmenbedingungen. Das stärkt Beschäftigte, Teams und Unternehmen. dabei-austria sucht übrigens weitere Beispiele aus der Praxis. Schicken Sie Ihre Erfahrungen also gerne an: [email protected].

Der DACHVERBAND BERUFLICHE INKLUSION – AUSTRIA (dabei-austria) vertritt 97 Mitgliedsorganisationen. Sein Ziel ist die Förderung von Inklusion und beruflicher Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen.

Die bisherigen Folgen sind hier abrufbar:
https://www.dabei-austria.at/mein-job-mein-alltag/

Rückfragen & Kontakt

OKTO COO & Communications
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv

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