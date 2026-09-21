  • 21.09.2026, 17:02:02
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  • OTS0151

70 Jahre ULV – Basis für die Zukunft

Der ULV feiert sein 70-jähriges Jubiläum

Wien (OTS) - 

Der ULV feiert sein 70-jähriges Jubiläum an der
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw), Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien, im Konzertsaal des Future Art Lab am mdw-Campus, Bauteil V, am
Samstag, den 26. September 2026 um 12:00 Uhr.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Universität, das ist
Leistung durch Kooperation und
Verantwortung durch Partizipation

Schöpferische und erfolgreiche Tätigkeiten an den Universitäten in Forschung, Erschließung der Künste sowie deren Lehre stellen höchste Ansprüche an das wissenschaftliche und künstlerische Personal. Im Gegenzug muss es eine angemessene Entlohnung sowie bei nachweislicher Befähigung planbare Karrieremöglichkeiten geben, die das wissenschaftliche und künstlerische Personal der Sorge um den eigenen täglichen Unterhalt und den ihrer Familie auch für die Zukunft nachhaltig enthebt.

70 Jahre ULV – Basis für die Zukunft

70 Jahre Universitätslehrer:innenverband

Datum: 26.09.2026, 11:00 Uhr

Art: Jahrestag

Ort: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Anton von Webern-Platz 1
1030 Wien
Österreich

URL: https://www.ulv.at/doku.php?id=start

Rückfragen & Kontakt

Verband des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der
österreichischen Universitäten (ULV)
Dr. Stefan Schön, Pressesprecher
Telefon: +4369911240984
E-Mail: [email protected]

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[Samstag, 26.09.2026, 11:00]

Verband des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der Österreichischen Universitäten (ULV)

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Dr. Stefan Schön, Pressesprecher
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