WorldSkills-Eröffnungsspektakel: Statt Taylor Swift zieht nun Team Austria ein

Wien/Shanghai (OTS) -

Shanghai bei Nacht: Mit einer Bootsfahrt vor der Skyline der Millionenmetropole und Besuch der Zhujiajiao-Wasserstadt haben sich Österreichs beste junge Fachkräfte vor den Wettbewerbstagen der Berufsweltmeisterschaft, die am Mittwoch starten, akklimatisiert und den Jetlag abgeschüttelt.

Schon am Dienstag steigt das große Eröffnungsspektakel: Die Mercedes-Benz-Arena lässt bereits von außen erahnen, welche Dimension hier Veranstaltungen annehmen. Die riesige silberne Scheibe, direkt am Huangpu-Fluss gelegen, ist sechs Stockwerke hoch. Drinnen sind unter anderem Taylor Swift und der chinesische Superstar Jay Chou aufgetreten, haben die US-Basketballprofis aus der NBA gespielt.

Am Dienstag ziehen hier Österreichs beste junge Fachkräfte ein. Stilecht in Skills-Tracht mit Dirndln und Lederhosen und rot-weiß-roter Fahne, gemeinsam mit den Mannschaften aus aller Welt, zur Eröffnung der 48. Berufsweltmeisterschaften WorldSkills. Rund 15.000 Menschen finden hier laut Veranstalter Platz. Beim Einzug der Nationen werden jene 48 Österreicher:innen im Rampenlicht stehen, die in den vergangenen Monaten unzählige Stunden in den Werkstätten, Küchen und Trainingsräumen verbracht haben. Sie vertreten Österreich in 42 Wettbewerbsberufen – vom Schweißen über die Floristik bis zur Robotik.

„Wenn du mit der österreichischen Fahne in diese Halle einziehst, spürst du erst so richtig, wie groß das alles ist. Auf diesen Moment haben sich unsere Teilnehmer lange gefreut, den sollen sie genießen. Sie haben unglaublich viel investiert, ihre Familien, ihre Betriebe und unsere Experten ebenso. Heute dürfen sie einmal auf sich wirken lassen, was sie gemeinsam schon geschafft haben“, sagt SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft.

Eine Arena wird für die Berufs-WM vorbereitet

Hinter dem Abend steht ein gewaltiger logistischer Aufwand: Für die Eröffnungs- und Schlussfeier wurden in der Arena alle Gäste- und Funktionsbereiche angepasst, Abläufe für Medien und Logistik optimiert und die Tragfähigkeit für die Bühneneinbauten geprüft. Veranstalter China will die Licht-, Ton- und Bühnentechnik der Halle für eine aufwändige Inszenierung nutzen. Die Arena ist ein Erbe der Weltausstellung 2010: Damals verzeichnete die Expo innerhalb eines halben Jahres rund 73 Millionen Besuche aus aller Welt. Die silberne Halle am Huangpu blieb bestehen und wurde zu einer der großen Konzert- und Veranstaltungsadressen der Stadt. 16 Jahre später ziehen hier die besten jungen Fachkräfte der Welt ein.

Mit einer großen Show aus Musik, Licht und künstlerischen Darbietungen empfängt Shanghai die Medaillenhoffnungen aus aller Welt. Der emotionale Höhepunkt gehört den Nationalteams: Wenn sie mit ihren Landesfahnen in die riesige Arena einziehen, bekommen die vielen Monate der Vorbereitung, des Trainierens und Durchhaltens eine Bühne. Über den offiziellen Livestream (Dienstag, 14 Uhr in Österreich) können auch ihre Familien, Freunde und Arbeitskolleg:innen zu Hause diesen Moment miterleben.

Rund 1.400 junge Fachkräfte aus allen Regionen dieser Welt werden in Shanghai erwartet. In 64 Wettbewerbsberufen geht es um Weltmeistertitel. Österreich reist mit dem größten europäischen Team an.

Für SkillsAustria-Präsident Josef Herk ist diese internationale Bühne eine perfekte Gelegenheit, die Leistungen der jungen Fachkräfte über ihre Betriebe hinaus sichtbar zu machen. „Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, wie weit man es mit einer beruflichen Ausbildung bringen kann. Sie stehen in Shanghai neben den Besten ihres Fachs und haben sich ihren Platz dort hart erarbeitet. Ich wünsche mir, dass gerade junge Menschen zu Hause genau hinschauen: Welche Berufe es gibt, welche Möglichkeiten darin stecken und was mit Begeisterung und Ausdauer erreichbar ist. Auf diese Mannschaft kann Österreich stolz sein.“

Ab Mittwoch zählt jeder Handgriff

Danach verlagert sich das Geschehen in den Westen Shanghais. Dort liegt das National Exhibition and Convention Center (NECC), dessen Grundriss einem vierblättrigen Kleeblatt gleicht. Von Mittwoch bis inklusive Samstag wird an insgesamt vier intensiven Wettbewerbstagen gefeilt, gemessen und gehämmert.

WorldSkills nutzt gleich 12 der 16 Hallen: Acht davon beherbergen die Wettbewerbe und „Try-a-Skill“-Stationen, an denen Besucher selbst Berufe ausprobieren können. Dazu kommen eine Fachkonferenz, eine begleitende Ausstellung sowie eigene Hallen für Verpflegung, Medien und Organisation. Für vier Tage entsteht hier eine Arbeitswelt im Großformat: mit Werkstätten, Küchen und technischen Anlagen, an denen um Weltmeistertitel gerungen wird. Am Sonntagabend werden die Medaillen vergeben.

Teamchef Jürgen Kraft weiß, wie schnell die Stimmung nach dem feierlichen Einzug in Anspannung übergeht. „Natürlich steigt jetzt die Nervosität. Das gehört dazu, auch bei den Routinierten. Unsere Aufgabe ist, jedem die Sicherheit zu geben: Du bist vorbereitet, du kannst das, und du hast Menschen hinter dir, die dich unterstützen. Im Wettbewerb hilft es, bei der eigenen Aufgabe zu bleiben und Schritt für Schritt abzuliefern.“ (PWK459/HSP)

Fotos (© SkillsAustria/Wieser/Slovencik)

Offizielle Livestreams von WorldSkills

Eröffnungszeremonie - Dienstag, 22. 9. 2026, 14 Uhr in Österreich - Livestream auf YouTube

Livestream auf YouTube Medaillenvergabe (Schlusszeremonie) - Sonntag, 27. 9. 2026, 13 Uhr in Österreich - Livestream auf YouTube

O-Töne / Audiomaterial (hier zu allen O-Tönen)