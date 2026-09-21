ASKÖ Nachwuchs-Elite im Rampenlicht

Wien (OTS) -

Am 18. September 2026 fand im festlichen Rahmen des VIP-Bereichs im Klagenfurter Wörthersee Stadion die bundesweite Verleihung des ASKÖ-Jugendförder- sowie des Nachwuchstrainer:innenpreises 2026 statt. Dieses Event bildete den glanzvollen Auftakt zu den ASKÖ BM Finals, bei denen rund 500 Nachwuchsathlet:innen in 9 Bewerben um den ASKÖ Bundesmeisterschafts Titel kämpften.

Diese Auszeichnungen der Vereine, Trainer:innen und Athlet:innen holt die unverzichtbare Basisarbeit im Sport vor den Vorhang. Geehrt wurden Vereine (3 pro Bundesland), deren Athlet:innen und Teams im Alter von 14 bis 21 Jahren Spitzenplatzierungen erkämpfen konnten. Parallel dazu würdigte die ASKÖ mit dem Nachwuchstrainer:innenpreis sechs Personen, die mit täglichem Einsatz, Fachwissen und viel Engagement die jungen Athlet:innen zu Bestleistungen führen.

Präsident Abg.z.NR a.D. Hermann Krist und Vizepräsident Mag. Dr. Thomas Zacharias überreichten den Gewinner:innen ihre Auszeichnungen. Abteilungsleiter Sport Matthias Lindner, MSc und Sportreferent Franz Maier führten durch die Veranstaltung. Besonders erfreulich war die große Zahl an Teilnehmer:innen, die zur Preisverleihung nach Klagenfurt gekommen waren. Für den Showact der Veranstaltung sorgte der Gewinner Verein Jailhouse Rock’n’Roll Club aus Villach mit einer energiegeladenen, akrobatischen Rock’n’Roll-Show auf der Bühne.

ASKÖ-Präsident Abg.z.NR a.D. Hermann Krist unterstrich den hohen Stellenwert der Jugendarbeit: „Junge Menschen zu fördern, eröffnet ihnen nicht nur Chancen zur persönlichen Entwicklung, sondern stärkt auch das Miteinander in unserer Gesellschaft. Investitionen in die Jugend sind Investitionen in eine starke Zukunft.“

ASKÖ Vizepräsident Mag. Dr. Thomas Zacharias ergänzte: „Unsere Vereine bieten jungen Sportlerinnen und Sportlern die Chance, ihre Fähigkeiten zu entfalten und sportlich voranzukommen. Es ist großartig zu sehen, wenn dieser Weg über ASKÖ-Aktivitäten zu den World Sports Games der CSIT oder sogar in den internationalen Leistungssport führt. Ein großer Dank gilt dabei natürlich unseren Trainerinnen und Trainern, die die jungen Talente mit viel Engagement begleiten, fördern und unterstützen.“

Die ASKÖ gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich und wünscht weiterhin viel Erfolg!

Die ausgezeichneten Vereine des ASKÖ-Jugendförderpreises:

Burgenland

1. Platz (1.700 Ꞓ) ASKÖ Eisenstadt (Tennis)

2. Platz (1.300 Ꞓ) ASKÖ Kunstturnen Mattersburg (Kunstturnen)

3. Platz (1.000 Ꞓ) 1. Pannonischer Boogie- & Rock Roll-Club Hot Rock Dancers Parndorf (Rock'n'Roll Akrobatik)

Kärnten

1. Platz (1.700 Ꞓ) Jailhouse Rock'n'Roll Club (Rock'n'Roll Akrobatik)

2. Platz (1.300 Ꞓ) SK Treibach (Fußball)

3. Platz (1.000 Ꞓ) KSK Klagenfurt-Magdalensberg (Sportkegeln)

Niederösterreich

1. Platz (1.700 Ꞓ) Thunders Tanzsportverein (Performance Cheersport)

2. Platz (1.300 Ꞓ) Gymnastic Academy Stockerau (Sportaerobic)

3. Platz (1.000 Ꞓ) ATV Wiener Neustadt (Rhythmische Gymnastik)

Oberösterreich

1. Platz (1.700 Ꞓ) ASKÖ Moving Dance Company (Tanzen)

2. Platz (1.300 Ꞓ) HC Linz AG (Handball)

3. Platz (1.000 Ꞓ) Behindertensportverein (BSV) BBRZ Linz (Ski Alpin – Klasse Down Syndrom)

Salzburg

1. Platz (1.700 Ꞓ) Rifer Tennisclub (Tennis)

2. Platz (1.300 Ꞓ) Judoclub Sanjindo (Judo)

3. Platz (1.000 Ꞓ) Salzburg Ducks-American Football (American Football/Flag Football)

Steiermark

1. Platz (1.700 Ꞓ) ATUS Graz (Schwimmen, Para-Schwimmen)

2. Platz (1.300 Ꞓ) ARBÖ Radrennteam Graz (Radsport)

3. Platz (1.000 Ꞓ) Leibnitzer Athletik Club (Orientierungslauf)

Tirol

1. Platz (1.700 Ꞓ) SWARCO Raiders Tirol (Basketball, Football, Cheerleading)

2. Platz (1.300 Ꞓ) Eishockeyclub Zirl (Eishockey)

3. Platz (1.000 Ꞓ) Athletenclub – Vollkraft (Ringen)

Vorarlberg

1. Platz (1.700 Ꞓ) Shotokan Karate Club Lustenau (Karate)

2. Platz (1.300 Ꞓ) ARBÖ RC Meiningen (Kunstradfahren)

3. Platz (1.000 Ꞓ) SKC EHG Dornbirn (Sportkegeln)

Wien

1. Platz (1.700 Ꞓ) SKV Feuerwehr (Leichtathletik)

2. Platz (1.300 Ꞓ) Fivers WAT Margareten (Handball)

3. Platz (1.000 Ꞓ) TTC Kraft Flötzersteig (Tischtennis)

Die ausgezeichneten Trainerinnen und Trainer:

(jeweils 1.000 Ꞓ)