Rascher Einstieg in die Arbeit: 150 Flüchtlinge und Vertriebene bei ÖIF-Karriereplattform mit 13 Unternehmen in Innsbruck

Wien (OTS) -

Mehr als 150 arbeitssuchende Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte und ukrainische Vertriebene trafen bei einer Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) im Landhaus in Innsbruck direkt auf 13 Unternehmen mit Arbeitskräftebedarf. Die Teilnehmer/innen besuchen gegenwärtig ÖIF-Deutschkurse und informierten sich über offene Stellen sowie Einstiegs- und Beschäftigungsmöglichkeiten mit noch geringen Deutschkenntnissen. Mit dabei waren die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), PORR, HOFER, MPREIS, die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB), das AC Hotel Innsbruck, die PLETZER Gruppe, Newrest, INNOS, teampool, Job Experts, Tiroler Jobs und amg tirol. Vor Ort konnten die Teilnehmer/innen direkt mit Unternehmensvertreter/innen ins Gespräch kommen und erste Bewerbungsgespräche führen. Die Karriereplattform fand am Montag, den 21. September 2026 statt, auch Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth machte sich vor Ort ein Bild.

Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth: „Integration gelingt dort am besten, wo Menschen die Chance bekommen, selbst Verantwortung zu übernehmen und auf eigenen Beinen zu stehen. Der entscheidende Schlüssel dafür ist Arbeit. Unser Ziel muss daher sein, Menschen, die bei uns leben und arbeiten können, möglichst rasch in Beschäftigung zu bringen – statt sie dauerhaft von staatlichen Leistungen abhängig zu machen. Davon profitieren die Menschen selbst, unsere Betriebe und letztlich die gesamte Gesellschaft. Die Karriereplattform des ÖIF setzt genau hier an und bringt Arbeitsuchende und Tiroler Unternehmen ganz konkret zusammen.“

Roland Goiser, stv. Direktor des ÖIF: „Deutschlernen und Arbeiten müssen in der Integration Hand in Hand gehen. Gerade in Branchen wie dem Bau, der Gastronomie, der Hotellerie und dem Transport ist der Bedarf an Arbeits- und Fachkräften enorm, der Start ist oft bereits mit geringen Deutschkenntnissen möglich. Die ÖIF-Karriereplattformen bringen arbeitssuchende Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ÖIF-Deutschkursen direkt und unkompliziert mit Unternehmen zusammen – damit Deutschlernen und Arbeiten so früh wie möglich verknüpft werden.“

Berufschancen: Bereits über 200 Karriereplattformen in ganz Österreich

Der ÖIF führt in ganz Österreich Karriereplattformen durch, um Unternehmen mit Arbeitskräftebedarf und arbeitssuchende Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen zusammenzubringen. Unternehmen wie Lidl, REWE, IKEA und die Österreichische Post AG können im Rahmen von Info-Veranstaltungen direkt mit Bewerber/innen in Kontakt kommen und sie über offene Stellen, Lehrberufe sowie Einstiegs- und Beschäftigungsmöglichkeiten mit noch geringen Deutschkenntnissen informieren. Die Teilnehmer/innen können vor Ort Gespräche mit potenziellen Arbeitgeber/innen führen, sich auf offene Stellen bewerben oder ein Bewerbungsgespräch vereinbaren. Bereits über 30.000 Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte und ukrainische Vertriebene haben bisher an über 200 ÖIF-Karriereplattformen in ganz Österreich teilgenommen. Der ÖIF informiert im Rahmen der Veranstaltung auch über berufsbegleitende Deutschlernmöglichkeiten und unterstützt die Teilnehmer/innen durch CV-Checks und das Anfertigen von professionellen Bewerbungsfotos beim raschen Arbeitsmarkteinstieg. Mehr Informationen unter www.karriereplattform.at.

Breite Palette an Deutschlernangeboten fördert Spracherwerb neben Beruf

Mit einem umfassenden Angebot zum berufsbegleitenden Deutschlernen bietet der ÖIF Flüchtlingen, Vertriebenen und subsidiär Schutzberechtigten die Möglichkeit, neben einer Erwerbstätigkeit oder Betreuungsverpflichtungen ihre Deutschkenntnisse laufend zu verbessern. Dazu stehen klassische ÖIF-Deutschkurse bei Kursträgern zu Randzeiten und an Wochenenden sowie Online-Deutschkurse bei Kursträgern zur Verfügung. Zusätzlich bietet das ÖIF-Sprachportal mehr als 70 kostenlose Live-Online-Deutschkurse pro Woche, die frei zugänglich und unabhängig vom Aufenthaltstitel besucht werden können. Darüber hinaus stehen auf der größten frei zugänglichen Online-Deutschlernplattform Österreichs berufsspezifische Online-Deutschkurse zur Verfügung, mit denen Deutschlernende ihre Sprachkenntnisse für unterschiedliche Branchen erweitern und vertiefen können – etwa für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus, Lebensmittelhandel oder Pflege. Mehr Informationen unter www.sprachportal.at.