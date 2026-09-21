PVÖ fordert Kurzzeitpflege-Zentren zur Entlastung pflegender Angehöriger

Wien (OTS) -

Eine aktuelle internationale Studie zeigt, wie stark pflegende Angehörige psychisch belastet sind und wie oft sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Für Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), sind deshalb dringend konkrete Entlastungsangebote notwendig: „Pflegende Angehörige müssen die Sicherheit haben, dass ihre Angehörigen gut versorgt sind, wenn sie selbst einmal eine Auszeit brauchen.“ ****

Kurzzeitpflege-Zentren schaffen

Der PVÖ fordert die Schaffung flächendeckender Kurzzeitpflege-Zentren. Dort sollen pflegebedürftige Menschen für einige Tage oder Wochen professionell betreut werden können. So müssen pflegende Angehörige die Möglichkeit bekommen, planbare Auszeiten zu nehmen, ohne sich Sorgen um die Versorgung ihrer Angehörigen machen zu müssen. „Viele pflegende Angehörige verzichten auf dringend notwendige Erholung, auf einen kurzen Urlaub und teilweise sogar auf notwendige Krankenhausaufenthalte, weil sie nicht wissen, wo ihre pflegebedürftigen Angehörigen in dieser Zeit gut aufgehoben wären. Das ist unzumutbar“, betont Gerstorfer.

Tagespflege flächendeckend ausbauen

Zusätzlich fordert der PVÖ einen deutlichen Ausbau der Tagespflege. Entsprechende Angebote müssen wohnortnah, ausreichend verfügbar und leistbar sein. Gerade bei einer Betreuung rund um die Uhr brauchen pflegende Angehörige die Möglichkeit, regelmäßig einige Stunden für sich selbst, für Erledigungen, Arzttermine oder Erholung zu haben. „Entlastung darf nicht nur auf dem Papier existieren. Wer täglich Verantwortung trägt, muss auch einmal abschalten, sich erholen oder selbst gesund werden können – mit der Gewissheit, dass der Angehörige in guten Händen ist“, so Gerstorfer.

Pflegende Angehörige dürfen nicht allein gelassen werden

Gerade am heutigen Welt-Alzheimertag werde deutlich, wie groß diese Herausforderung für viele Familien ist. Menschen mit Demenz werden häufig über viele Jahre zu Hause betreut und können vielfach nicht alleine gelassen werden. Neben dem Ausbau von Kurzzeit- und Tagespflege fordert der PVÖ mehr mobile Pflege- und Betreuungsangebote, wohnortnahe Beratung sowie eine bessere soziale und finanzielle Absicherung pflegender Angehöriger. Auch beim Angehörigenbonus seien weitere Verbesserungen notwendig.

Gerstorfer abschließend: „Pflegende Angehörige halten einen wesentlichen Teil unseres Pflegesystems aufrecht. Sie brauchen verlässliche Strukturen, die ihnen echte Auszeiten ermöglichen. Kurzzeitpflege-Zentren und ein flächendeckender Ausbau der Tagespflege sind dafür unverzichtbar.“