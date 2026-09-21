Geo-Time Travel: Das Naturhistorische Museum Wien geht auf Zeitreise

Wien (OTS) -

In einem durch die EU geförderten Interreg-Projekt entführen das Naturhistorische Museum Wien, die Fossilienwelt Weinviertel und das Mährische Landesmuseum in Brünn auf eine ungewöhnliche Zeitreise.

Das österreichisch-mährische Grenzgebiet vereint einen einzigartigen Reichtum an Zeugnissen der Erdgeschichte. Auf geographisch kleinem Raum ist die Entwicklung dieser Landschaft über einen Zeitraum von 380 Millionen Jahren erfahrbar. Die Fundstellen führen von den bizarren Riffen des Erdaltertums über die tropischen Lagunen des Erdmittelalters bis in die unwirtliche Mammutsteppe der Eiszeit.

Das Projekt ermöglicht eine physische und digitale Zeitreise, um diese vergangenen Lebensräume erlebbar zu machen. An 17 bedeutenden Fundstellen, die sich zwischen Wien und Brünn verteilen, wurden Informationstafeln erstellt, die mittels QR-Code zu Videoanimationen führen. So tauchen beispielsweise in Wien-Sievering leuchtende Tiefseefische auf, im niederösterreichischen Karnabrunn spaziert man durch Mangrovenwälder und im tschechischen Pavlov jagen unsere Vorfahren Mammuts. Auf der Zeitreise erscheinen Riesenhaie, Hundebären, Seekühe, Mondfische, Korallenriffe sowie Plesiosaurier und vermitteln die unglaubliche Dynamik, mit der sich die scheinbar vertraute Landschaft verändert hat.

Diese Reise in die Vergangenheit ist als ein- oder zweitägige Tour zwischen Wien und Brünn konzipiert und bietet eine neue Schiene der Erschließung der Region. Das verbindende Element des Projekts ist eine Smartphone-App, die es erlaubt, in die virtuellen Welten einzutauchen und die vergangenen Lebensräume mit ihren oft fremdartigen Organismen zu erleben. Durch diesen digitalen Überbau ist die Zeitreise auch ortsungebunden und barrierefrei zugänglich.

Wer noch tiefer in die Vergangenheit eintauchen möchte, kann ein Ticket für die Augmented Reality Show „Zurück in die Urzeit“ im NHM Wien lösen. Los geht es jeden Samstag um 16.30 Uhr auf Deck 50. Alle Termine zur Augmented-Reality-Show „Zurück in die Urzeit“ auf Deck 50 finden Sie hier.



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Wissenschaftlicher Rückfragehinweis

Univ.-Prof. Dr. Mathias Harzhauser

Direktor der Geologisch-Paläontologischen Abteilung, NHM Wien

Tel.: +43 1 52177-250 I [email protected]