Demenz in Österreich: Psychologische Versorgung dringend ausbauen

Wien (OTS) -

In Österreich leben derzeit rund 170.000 Menschen mit Demenz. Aufgrund des demografischen Wandels wird diese Zahl in den kommenden Jahrzehnten stark ansteigen – Prognosen gehen von über 290.000 Betroffenen bis 2050 aus. Demenz stellt damit eine der größten gesundheitlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit dar.

Demenz betrifft nicht nur die erkrankten Menschen selbst, sondern auch ihre Angehörigen, das Pflegepersonal sowie das gesamte Gesundheits- und Sozialsystem. Neben medizinischer Versorgung sind psychologische Diagnostik, Begleitung und Intervention entscheidend, um Lebensqualität, Selbstbestimmung und psychisches Wohlbefinden möglichst lange zu erhalten.

Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) setzt sich daher für einen deutlichen Ausbau gerontopsychologischer Angebote in Österreich ein. Dazu zählen insbesondere ein niederschwelliger Zugang zu kassenfinanzierter psychologischer Behandlung für Menschen mit Demenz in allen Krankheitsstadien sowie eine systematische psychologische Unterstützung von pflegenden Angehörigen.

„Demenz ist nicht nur eine neurologische, sondern auch eine psychosoziale Erkrankung. Psychologinnen und Psychologen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Diagnostik, Krankheitsverarbeitung, Umgang mit Verhaltensänderungen und der Entlastung von Angehörigen“, betont der BÖP.

Der Berufsverband spricht sich zudem für fixe psychologische Stellen in Wohn- und Pflegeheimen, Tageszentren und mobilen Diensten, den Ausbau spezialisierter Weiterbildungen in Gerontopsychologie sowie eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit im Demenzbereich aus.

Angesichts der steigenden Zahl an Betroffenen braucht es langfristige, strukturell verankerte Lösungen statt kurzfristige Projekte. Eine altersgerechte psychologische Versorgung ist ein zentraler Baustein für ein würdevolles Leben mit Demenz – heute und in Zukunft.