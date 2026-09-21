WKNÖ-Ecker: „Ganz Niederösterreich drückt die Daumen“

St. Pölten (OTS) -

Bei den WorldSkills 2026 in Shanghai messen sich von 22. bis 27. September rund 1.400 junge Fachkräfte aus mehr als 70 Ländern und Regionen. Österreich stellt mit 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das größte europäische Team. Elf von ihnen treten für Niederösterreich an beziehungsweise haben durch ihren Ausbildungsbetrieb oder ihre Schule einen engen Bezug zum Bundesland.

„Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits einen beeindruckenden Weg hinter sich. Sie haben sich mit Können, Ausdauer und viel Einsatz für die größte Bühne der beruflichen Bildung qualifiziert. Dazu gratuliere ich ihnen sehr herzlich. Für die kommenden Wettkampftage wünsche ich dem gesamten Team Niederösterreich viel Erfolg, starke Nerven und vor allem Freude an dieser einzigartigen Erfahrung“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich und zuständig für den Bereich Bildung, wird die WorldSkills in Shanghai als Vertreter der WKNÖ begleiten. „Wer sich für WorldSkills qualifiziert, gehört bereits zu den Besten seines Berufs. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben unzählige Trainingsstunden investiert und sich intensiv auf diese große Herausforderung vorbereitet. Ich freue mich darauf, unser Team in Shanghai persönlich zu unterstützen“, so Moser.

Skills-Teilnehmer als Vorbilder

Die WorldSkills machen sichtbar, welche Spitzenleistungen eine fundierte berufliche Ausbildung ermöglicht. Gleichzeitig rücken sie die Vielfalt und die Zukunftschancen der Lehre in den internationalen Mittelpunkt. „Ich habe selbst mit einer Lehre zum Steinmetz begonnen. Deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung: Eine Lehre ist ein starkes Fundament, auf dem sich viele Chancen und Möglichkeiten aufbauen lassen – vom erfolgreichen Berufsweg über die Meisterprüfung und die Selbstständigkeit bis hin zur Weltmeisterschaft der Fachkräfte“, so Ecker. „Unsere jungen Fachkräfte zeigen in Shanghai, was mit Talent, konsequenter Arbeit und einer hervorragenden Ausbildung möglich ist. Sie sind damit schon jetzt Vorbilder für viele junge Menschen.“

Dank an Ausbilderbetriebe

Eckers Dank gilt auch den Ausbildungsbetrieben, Lehrkräften, Expertinnen und Experten sowie den Familien, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem Weg begleiten: „Spitzenleistungen entstehen nicht allein. Dahinter stehen Menschen und Betriebe, die Talente erkennen, fördern und ihnen Vertrauen schenken. Genau dieses Zusammenspiel macht unser duales Ausbildungssystem so erfolgreich.“

„Ganz Niederösterreich kann stolz auf dieses Team sein. Ich drücke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fest die Daumen und wünsche ihnen, dass sie in Shanghai ihr Können bestmöglich zeigen können. Für uns steht schon vor dem ersten Bewerb fest: Sie vertreten Niederösterreich und seine hohe Ausbildungsqualität ausgezeichnet“, unterstreicht Ecker.

Das Team NÖ