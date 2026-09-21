FPÖ – Haider zu Treibstoffpreisen: „Italienische Regierung zeigt, wie es geht!

Wien (OTS) -

„Die italienische Regierung unter Premierministerin Meloni und Verkehrsminister Salvini zeigt, wie es geht“, lobt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider die Maßnahmen der italienischen Regierung wie das Aussetzen der Kfz-Steuer für Erst-PKW bis 80 KW sowie Motorräder aller Klassen für ein Jahr und die gleichzeitige Senkung der Abgaben auf Treibstoffe.

„Das zeigt, dass eine Entlastung der Bürger in Zeiten angespannter Budgets möglich ist. Das gilt ebenso für Österreich“, so Haider.

Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung seien nicht einmal der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein: „Um die Bürger zu entlasten, halte ich sowohl eine Senkung der motorbezogenen Versicherungssteuer und der Treibstoffbesteuerung nach italienischem Vorbild wie auch die Abschaffung der Normverbrauchsabgabe für machbar und sinnvoll“, fordert Haider.

„Auch in Österreich ist es Zeit für echte Entlastungen für alle Bürger“, schließt Haider.