  • 21.09.2026, 09:00:53
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Neue Bundesschulsprecherin Senk: Österreichs Klassenzimmer brauchen mehr als Bildungsankündigungen

Isabella Senk fordert verbindliche Standards für digitale Grundausstattung und mehr Möglichkeiten zur Talentförderung

Wien (OTS) - 

Österreich diskutiert über die Schule der Zukunft. Die neue Bundesschulsprecherin Isabella Senk fordert zum Amtsantritt, deren Grundlagen endlich verbindlich abzusichern. Die 18 Jahre alte Schülerin der BHAK Zwettl nimmt das Bildungsministerium in die Pflicht: Es soll digitale Ausstattungslücken österreichweit erheben und darauf aufbauend einen verbindlichen Kriterienkatalog für „IT-feste Klassenzimmer“ beschließen.

Basics sollten Basics sein

„Von uns wird erwartet, dass wir digital lernen und arbeiten. Dann dürfen WLAN, funktionierende Geräte und ausreichend Steckdosen keine offene Frage sein. Basics sollten Basics sein. Dafür braucht es verbindliche Vorgaben und Umsetzung“, erklärt Senk.

Bei Besuchen an über 40 Schulen und in Gesprächen mit Schülervertretern hat Senk unterschiedliche Herausforderungen im Schulalltag kennengelernt. Eine österreichweite Bestandsaufnahme soll nun sichtbar machen, wo die digitale Grundausstattung fehlt. Der Kriterienkatalog soll klar festlegen, was ein Klassenzimmer für verlässlichen digitalen Unterricht braucht. Damit bekommt die Bildungspolitik einen überprüfbaren Maßstab für ihre Digitalisierungsversprechen.

Talente brauchen Platz im Stundenplan

Über die Grundausstattung hinaus will Senk Schülerinnen und Schülern mehr Möglichkeiten geben, ihre Stärken zu entwickeln. Zusätzliche Wahlpflichtgegenstände und Freifächer sollen eigene Interessen vertiefen, flexible Lernzeiten selbstständiges Arbeiten fördern und kostenlose Lerncafés gezielt bei Wissenslücken helfen.

„Schülerinnen und Schüler wollen etwas leisten. Schule muss ihnen die Möglichkeiten geben, über sich hinauszuwachsen. Dazu gehören Unterstützung, wenn es schwierig wird, und Freiraum, wenn jemand mehr kann“, so Senk.

Auch bei Abschlüssen setzt sie auf klare Standards: Nach dem Vorbild der Zentralmatura fordert Senk eine zentral ausgestaltete Lehrabschlussprüfung mit bundesweit einheitlichen Anforderungen je Lehrberuf.

Rückfragen & Kontakt

Emil Schmalfuss
Pressesprecher der Schülerunion Österreich
Telefon: +43 664 1243930

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