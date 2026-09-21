Österreichs Arzneimittelversorgung wird digitaler: Lieferscheine ab Oktober papierlos

Wien (OTS) -

Mit 1. Oktober 2026 stellen die PHAGO-Großhändler bei der Belieferung der rund 1.400 öffentlichen Apotheken in Österreich auf digitale Lieferscheine um. Damit wird ein zentraler, täglich wiederkehrender Prozess in der Arzneimittelversorgung konsequent digitalisiert.

Die PHAGO-Großhändler beliefern die öffentlichen Apotheken jährlich mit mehr als 220 Millionen Arzneimittelpackungen und sonstigen Gesundheitsprodukten. Angesichts der hohen Zahl täglicher Lieferungen leistet die Umstellung einen wesentlichen Beitrag zu einem ressourcenschonenderen Gesundheitswesen. Der Papierverbrauch, der Druckvorgang und die physische Ablage werden reduziert. Konkret können dadurch jährlich mehr als 50 Tonnen Papier sowie die für dessen Produktion erforderlichen Ressourcen eingespart werden.

Lieferscheine können elektronisch übernommen, weiterverarbeitet, durchsucht und archiviert werden. So verbindet die Initiative ökologische Verantwortung mit einer weiteren Modernisierung der Prozesse entlang der pharmazeutischen Versorgungskette.

„Die zuverlässige und rasche Versorgung der österreichischen Apotheken steht für unsere Mitgliedsunternehmen jeden Tag an erster Stelle. Mit mehr als 220 Millionen gelieferten Packungen pro Jahr können auch vermeintlich kleine Veränderungen in unseren täglichen Abläufen große Wirkung entfalten. Der Verzicht auf gedruckte Lieferscheine ist daher ein konsequenter Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und zugleich zu effizienteren und moderneren Prozessen“ , erklärt Monika Vögele, Generalsekretärin der PHAGO.

Ein Teil der öffentlichen Apotheken arbeitet bereits erfolgreich mit digitalen Lieferscheinen. Mit Oktober 2026 wird die Umstellung auf alle öffentlichen Apotheken in Österreich ausgeweitet.